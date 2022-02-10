Слепая саламандра и "жирный" сом: какие исчезнувшие виды ищет природоохранная группа Леонардо Ди Каприо
Американские ученые начали очередной поиск видов животных, которые считаются исчезнувшими, но как показывает опыт их можно еще обнаружить.
Группа ученых из организации Re:wild, одним из учредителей которой является американский актер Леонардо Ди Каприо, составила новый список из 25 видов животных, рыб и членистоногих, которые возможно вымерли, но их еще можно найти, сообщает The Guardian.
В списке находятся слепая саламандра, паук-чечеточник и "жирный" сом, а также другие виды, которых давно не видели ученые на Земле. Начиная с 2017 года группа Re:wild во время своих экспедиций по миру уже нашла 8 видов, которые считались вымершими. Среди них был вид гигантской черепахи, которая живет на Галапагосских островах и гигантская пчела из Индонезии.
Ученые считают, что примерно 2200 видов живых существ на планете исчезли или о них нет никаких свидетельств в течении последних 10 и более лет. Некоторые виды считаются вымершими еще с 19 века.
Среди самых разыскиваемых в списке значится "жирный" сом, которого последний раз видели в Колумбии в 1957 году. Это единственный пресноводный сом в мире, у которого кольца жировой ткани обернуты вокруг тела.
Какие исчезнувшие виды разыскивает группа Re:wild?
Ученые ищут мышь Того или африканскую лесную мышь Бюттнера, которая обитала в африканских странах Того и Гана. Ее последний раз видели в 1890 году, но местные жители утверждают, что этот вид еще жив. Среди пропавших также значится слепая саламандра Бланко, амфибия, которая обитала в подземных водах в США и ее не видели с 1951 года.
"Эта слепая амфибия уже приобрела почти мифический статус среди биологов", — говорит Эндрю Глюсенкамп из зоопарка города Сан-Антонио, штат Техас.
А о пауке Фагильда, который известен тем, что строил горизонтальные ловушки и танцевал чечетку перед потенциальными партнерами, ничего не известно с 1931 года, когда он видимо исчез в Португалии.
Также в списке ученых находится большая пума, которую ищут в Южной Америке с 80-х годов 20 века, ехидна Аттенборо, которую не видели уже 60 лет в Новой Гвинее, живущие на деревьях кенгуру из Индонезии и розовоголовая утка из Индии.
Животные продолжают исчезать на планете из-за загрязнений окружающей среды, охоты на них и по причине изменения климата. Ученые уже назвали этот процесс шестым массовым вымиранием и первым вымиранием, которое спровоцировал один из видов, живущих на Земле – человек.
"Когда мы впервые начали наши поиски исчезнувших видов, мы не знали найдем ли их, но каждое новое открытие давно забытых видов вселяет в нас надежду", — говорит Барни Лонг из Re:wild.