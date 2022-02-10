Сліпа саламандра та "жирний" сом: які зниклі види шукає природоохоронна група Леонардо Ді Капріо

Американські вчені розпочали черговий пошук видів тварин, які вважають зниклими, але, як показує досвід, їх можна ще виявити.

Група вчених з організації Re:wild, одним із засновників якої є американський актор Леонардо Ді Капріо, склала новий список із 25 видів тварин, риб і членистоногих, які, можливо, вимерли, але їх ще можна знайти, повідомляє The Guardian.

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У списку знаходяться сліпа саламандра, павук-чечеточник і "жирний" сом, а також інші види, яких давно не бачили вчені на Землі. Починаючи з 2017 року група Re:wild під час своїх експедицій по світу вже знайшла 8 видів, які вважали вимерлими. Серед них був вид гігантської черепахи, яка живе на Галапагоських островах та гігантська бджола з Індонезії.

Вчені вважають, що приблизно 2200 видів живих істот на планеті зникли або про них немає жодних свідчень протягом останніх 10 і більше років. Деякі види вважають вимерлими ще з 19 століття.

Серед найрозшукуваніших у списку є "жирний" сом, якого востаннє бачили в Колумбії в 1957 році. Це єдиний прісноводний сом у світі, в якого кільця жирової тканини обгорнуті навколо тіла.

[ + – ] "Жирний" сом, якого востаннє бачили 1957 року Фото: Seneca-Guns

Які зниклі види розшукує група Re:wild?

Вчені шукають мишу Того чи африканську лісову мишу Бюттнера, яка мешкала в африканських країнах Того та Гана. Її востаннє бачили в 1890 році, але місцеві жителі стверджують, що цей вид ще живий. Серед зниклих також сліпа саламандра Бланко, амфібія, яка мешкала в підземних водах у США, та її не бачили з 1951 року.

"Ця сліпа амфібія вже набула майже міфічного статусу серед біологів", — говорить Ендрю Глюсенкамп із зоопарку міста Сан-Антоніо, штат Техас.

А про павука Фагільда, який відомий тим, що будував горизонтальні пастки та танцював чечітку перед потенційними партнерами, нічого не відомо з 1931 року, коли він, очевидно, зник у Португалії.

Також у списку вчених знаходиться велика пума, яку шукають у Південній Америці з 80-х років 20 століття, єхидна Аттенборо, яку не бачили вже 60 років у Новій Гвінеї, кенгуру з Індонезії, що живуть на деревах, та рожеву качку з Індії.

Тварини продовжують зникати на планеті через забруднення навколишнього середовища, полювання на них і через зміну клімату. Вчені вже назвали цей процес шостим масовим вимиранням і першим вимиранням, яке спровокував один із видів, що живуть на Землі – людина.

"Коли ми вперше розпочали наші пошуки зниклих видів, ми не знали, чи знайдемо їх, але кожне нове відкриття давно забутих видів вселяє в нас надію", — говорить Барні Лонг із Re:wild.