Солнце может уничтожить Землю прямо сейчас: астрономы увидели наглядный пример
Астрономы увидели на звезде, которая похожа на Солнце супервспышку и огромный выброс плазмы, который мог бы уничтожить все живое на нашей планете.
Международная группа ученых под руководством Косуке Намеката, из Киотского университета, Япония, обнаружили мощнейшую вспышку и огромный корональный выброс массы в космос на звезде EK Draconis. Она также, как и наше Солнце является желтым карликом и находится на расстоянии 110 световых лет от Земли. Новое исследование показывает, что такие звезды, как Солнце могут быть не очень стабильными и на них могут периодически происходить очень большие выбросы плазмы, которые могут уничтожать атмосферы, находящихся рядом планет, сообщает SciTechDaily.
Корональные выбросы массы или солнечные бури постоянно происходят на Солнце во время вспышек на нашей звезде. Во время этих выбросов в космос отправляется скоростной поток горячих заряженных частиц. В это время на Земле возникают геомагнитные бури, а также происходит сбой в работе электроники и электросетей. Но от сильного влияния на все живое на планете Землю спасает магнитное поле.
На Солнце иногда случаются супервспышки, которые также не наносят сильного вреда человечеству и происходят они с периодичностью в несколько тысяч лет. Во время изучения звезды EK Draconis с помощью космических и наземных телескопов, ученые увидели мощнейшую супервспышку и огромный корональный выброс массы в космос.
"Такой поток плазмы мог бы уничтожить все живое на Земле, ведь теоретически это может произойти на нашем Солнце, которое также является желтым карликом", — говорит Юта Ноцу из Университета штата Колорадо в Боулдере, США.
Звезда EK Draconis похожа по размеру и массе на наше Солнце, единственное их различие заключается в возрасте. Если Солнцу 4,6 млрд лет, то EK Draconis – 100 млн лет.
По данным ученых, поток плазмы был в 10 раз больше, чем самый мощный выброс корональной массы когда-либо наблюдаемый на Солнце или другом желтом карлике. Скорость потока составляла около 1,6 млн км/час.
Если бы подобное извержение произошло на нашем Солнце, то этот поток плазмы разрушил бы атмосферу Земли и сделал бы планету стерильной, говорят ученые.
Как показывает исследование, на Солнце может теоретически произойти подобное событие. Но ученые предполагаю, что скорее всего, такие суперспышки происходят на более молодых звездах и очень редко на таких старых как Солнце.
Такие сверхмощные выбросы корональной массы скорее всего, происходили на нашей звезде миллиарды лет назад. И они могли сыграть свою роль в эволюции ранних Марса и Земли.
"Мы считаем, что на Марсе тогда была более плотная атмосфера, чем сейчас", — говорит Ноцу.