Солнце может уничтожить Землю прямо сейчас: астрономы увидели наглядный пример

Астрономы увидели на звезде, которая похожа на Солнце супервспышку и огромный выброс плазмы, который мог бы уничтожить все живое на нашей планете.

Международная группа ученых под руководством Косуке Намеката, из Киотского университета, Япония, обнаружили мощнейшую вспышку и огромный корональный выброс массы в космос на звезде EK Draconis. Она также, как и наше Солнце является желтым карликом и находится на расстоянии 110 световых лет от Земли. Новое исследование показывает, что такие звезды, как Солнце могут быть не очень стабильными и на них могут периодически происходить очень большие выбросы плазмы, которые могут уничтожать атмосферы, находящихся рядом планет, сообщает SciTechDaily.

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Корональные выбросы массы или солнечные бури постоянно происходят на Солнце во время вспышек на нашей звезде. Во время этих выбросов в космос отправляется скоростной поток горячих заряженных частиц. В это время на Земле возникают геомагнитные бури, а также происходит сбой в работе электроники и электросетей. Но от сильного влияния на все живое на планете Землю спасает магнитное поле.

[ + – ] Раньше считалось, что выброс корональной массы только на красном карлике может сделать необитаемой, находящуюся рядом планету, даже если она вращается по орбите в зоне обитаемости Фото: NASA

На Солнце иногда случаются супервспышки, которые также не наносят сильного вреда человечеству и происходят они с периодичностью в несколько тысяч лет. Во время изучения звезды EK Draconis с помощью космических и наземных телескопов, ученые увидели мощнейшую супервспышку и огромный корональный выброс массы в космос.

"Такой поток плазмы мог бы уничтожить все живое на Земле, ведь теоретически это может произойти на нашем Солнце, которое также является желтым карликом", — говорит Юта Ноцу из Университета штата Колорадо в Боулдере, США.

Звезда EK Draconis похожа по размеру и массе на наше Солнце, единственное их различие заключается в возрасте. Если Солнцу 4,6 млрд лет, то EK Draconis – 100 млн лет.

По данным ученых, поток плазмы был в 10 раз больше, чем самый мощный выброс корональной массы когда-либо наблюдаемый на Солнце или другом желтом карлике. Скорость потока составляла около 1,6 млн км/час.

[ + – ] Эта визуализация показывает, как может выглядеть выброс корональной массы при взаимодействии с межпланетной средой и магнитным полем Фото: NASA

Если бы подобное извержение произошло на нашем Солнце, то этот поток плазмы разрушил бы атмосферу Земли и сделал бы планету стерильной, говорят ученые.

Как показывает исследование, на Солнце может теоретически произойти подобное событие. Но ученые предполагаю, что скорее всего, такие суперспышки происходят на более молодых звездах и очень редко на таких старых как Солнце.

Такие сверхмощные выбросы корональной массы скорее всего, происходили на нашей звезде миллиарды лет назад. И они могли сыграть свою роль в эволюции ранних Марса и Земли.

"Мы считаем, что на Марсе тогда была более плотная атмосфера, чем сейчас", — говорит Ноцу.