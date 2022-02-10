Сонце може знищити Землю зараз: астрономи побачили наочний приклад

Астрономи побачили на зірці, яка схожа на Сонце, суперспалах і величезний викид плазми, який міг би знищити все живе на нашій планеті.

Міжнародна група вчених під керівництвом Косуке Намеката, з Кіотського університету, Японія, виявили найпотужніший спалах та величезний корональний викид маси в космос на зірці EK Draconis. Вона також, як і наше Сонце, є жовтим карликом і знаходиться на відстані 110 світлових років від Землі. Нове дослідження показує, що такі зірки, як Сонце, можуть бути не дуже стабільними, й на них можуть періодично відбуватися дуже великі викиди плазми, які можуть знищувати атмосфери планет, що знаходяться поруч, повідомляє SciTechDaily.

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Корональні викиди маси або сонячні бурі постійно трапляються на Сонці під час спалахів на нашій зірці. Під час цих викидів до космосу відправляється швидкісний потік гарячих заряджених частинок. У цей час на Землі виникають геомагнітні бурі, а також збій у роботі електроніки та електромереж. Але від сильного впливу на живе на планеті Землю рятує магнітне поле.

[ + – ] Раніше вважалося, що викид корональної маси тільки на червоному карлику може зробити безлюдну планету, що знаходиться поруч, навіть якщо вона обертається на орбіті в зоні проживання. Фото: ISS

На Сонці іноді трапляються суперспалахи, які також не завдають сильної шкоди людству, і відбуваються вони з періодичністю кілька тисяч років. Під час вивчення зірки EK Draconis за допомогою космічних та наземних телескопів, вчені побачили найпотужніший суперспалах та величезний корональний викид маси в космос.

"Такий потік плазми міг би знищити все живе на Землі, адже теоретично це може статися на Сонці, яке також є жовтим карликом", — говорить Юта Ноцу з Університету штату Колорадо в Боулдері, США.

Зірка EK Draconis схожа за розміром та масою на наше Сонце, єдина їхня відмінність полягає у віці. Якщо Сонцю 4,6 млрд років, то EK Draconis – 100 млн років.

За даними вчених, потік плазми був у 10 разів більший, ніж найпотужніший викид корональної маси, що коли-небудь спостерігали на Сонці або іншому жовтому карлику. Швидкість потоку становила близько 1,6 млн км/год.

[ + – ] Ця візуалізація показує, як може виглядати викид корональної маси, коли взаємодіє міжпланетне середовище та магнітне поле Фото: ISS

Якби подібне виверження сталося на нашому Сонці, цей потік плазми зруйнував би атмосферу Землі й зробив би планету стерильною, кажуть вчені.

Як показує дослідження, на Сонці таке може теоретично статися. Але вчені припускаю, що, найімовірніше, такі суперспалахи відбуваються на молодших зірках і дуже рідко на таких старих, як Сонце.

Такі надпотужні викиди корональної маси, найімовірніше, відбувалися на нашій зірці мільярди років тому. І вони могли зіграти свою роль в еволюції ранніх Марса та Землі.

"Ми вважаємо, що на Марсі тоді була щільніша атмосфера, ніж зараз", — говорить Ноцу.