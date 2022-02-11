Ученые назвали 6 важных факторов, которые нужно учесть, прежде чем завести кота

Любимые пушистики приносят много радости своим владельцам. И это правда звучит очень мило, но перед тем, как приобрести кошку, стоит учесть ряд важных факторов.

Кошки — замечательные компаньоны для человека любого возраста, и появление нового питомца в доме поистине захватывающее событие, пишет PetsBest.

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Однако часто люди берут кошку, не задумываясь о долгосрочных обязательствах, которые они на себя берут, в том числе и финансовых. Вот несколько важных вещей, которые следует учесть, прежде чем принять решение завести кошку.

1. Уведомьте всю семью

Убедитесь, что все в доме готовы завести кошку и согласны на появление нового члена в семье. Одной из наиболее распространенных причин, по которой люди отдают кошек в приюты, является аллергия, поэтому также удостоверитесь нет ли у кого-нибудь в семье аллергии на кошек.

[ + – ] Убедитесь, что все в доме готовы завести кошку и согласны на появление нового члена в семье

Заранее разделите обязанности по дому и поощряйте детей помогать, но если взрослые члены семьи не готовы взять на себя полную ответственность по уходу за кошкой, пересмотрите решение завести кота.

Подумайте дважды, прежде чем дарить кошку в подарок. Несмотря на благие намерения, неожиданный подарок котенка может обернуться плохими новостями для всей семьи.

2. Приготовьтесь взять на себя ответственность

[ + – ] В среднем кошки живут 12-18 лет. В течение этого времени вам постоянно нужно будет за ними ухаживать и заботиться

В среднем кошки живут 12-18 лет. В течение этого времени вам постоянно нужно будет за ними ухаживать и заботиться. Некоторые люди импульсивно и необдуманно заводят четырехлапых, а потом бросают на улице или отдают в приюте для животных. Однако коты — не игрушки и не одноразовые домашние животные.

3. Будьте готовы к финансовым тратам

[ + – ] Перед тем как завести котенка, учтите все необходимые принадлежности и нюансы его содержания

Перед тем как завести котенка, учтите все необходимые принадлежности и нюансы его содержания. Стерилизация, вакцинация, дегельминтизация, корм, игрушки, лоток — это далеко не весь список того, что нужно будет сделать и купить.

Составьте бюджет краткосрочных и долгосрочных расходов, чтобы неожиданные ситуации не застали вас врасплох, а также будьте готовы к любым дорогостоящим чрезвычайным медицинским ситуациям, которые могут возникнуть.

4. Подумайте о своем образе жизни

Кошки, как правило, более независимы, чем собаки, но они все равно нуждаются в общении и любви. Им нужно проводить достаточное количество времени с людьми, чтобы оставаться счастливыми. Подумайте о времени, которое у вас есть, чтобы посвятить себя новой кошке.

[ + – ] Подумайте о времени, которое у вас есть, чтобы посвятить себя новой кошке

Если вы работаете полный рабочий день или любите путешествовать, убедитесь, что у вас будет кто-то, кто присмотрит за питомцем. Также будьте готовы к возможным повреждением предметов, мебели, а также кошачьей шерсти.

5. Учтите место, где вы живете

Не у каждого есть собственная квартира или дом, поэтому перед тем как завести питомца получите разрешение домовладельца. Если вы собираетесь в ближайшем времени переезжать, то лучше перенесите идею с заведением кошки, так как это будет стресс не только для вас, но и самого питомца.

[ + – ] Не у каждого есть собственная квартира или дом, поэтому перед тем как завести питомца получите разрешение домовладельца Фото: Michael Ng/flickr

6. Подумайте, хотите ли вы взрослую кошку или котенка

Котята требуют много времени, энергии и внимания. Из-за своей игривой натуры они, как правило, попадают в большие неприятности. Котята не любят оставаться в одиночестве, поэтому часто рекомендуется брать их парами, особенно если вас долго нет дома.

[ + – ] Котята не всегда хорошо уживаются с детьми или пожилыми людьми

Также котята не всегда хорошо уживаются с детьми или пожилыми людьми. Взрослые кошки обычно менее разрушительны, чем котята, и поскольку их характер уже сформировался, вы можете выбрать кошку с тем темпераментом, который вам нужен. Если у вас дома есть кот постарше или другой питомец, внимательно подумайте о том, как он может отреагировать.

Принятие в семью кошки — приятное событие. Просто перед тем, как это сделать нужно учесть вышеперечисленные факторы, ведь если вы будете готовы к принятию обязательств, вы построите долгие и любящие отношения с вашим новым четырехлапым компаньоном.