Вчені назвали 6 важливих факторів, які потрібно врахувати, перш ніж завести кота

Улюблені пухнастики приносять багато радості своїм власникам. І це справді звучить дуже мило, але перед тим, як придбати кішку, варто врахувати низку важливих факторів.

Кішки — чудові компаньйони для людини будь-якого віку, і поява нового вихованця в будинку справді захоплива подія, пише PetsBest.

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Однак часто люди беруть кішку, не замислюючись про довгострокові зобов'язання, які вони на себе беруть, зокрема фінансові. Ось кілька важливих речей, які слід врахувати, перш ніж прийняти рішення завести кішку.

1. Повідомте усю сім'ю

Переконайтеся, що всі в будинку готові завести кішку і погоджуватись на появу нового члена в сім'ї. Однією з найпоширеніших причин, через яку люди віддають кішок у притулки, є алергія, тому також переконайтесь, чи немає в когось у сім'ї алергії на кішок.

[ + – ] Переконайтеся, що всі в будинку готові завести кішку і погоджуватись на появу нового члена в сім'ї

Заздалегідь розділіть обов'язки по дому та заохочуйте дітей допомагати, але якщо дорослі члени сім'ї не готові взяти на себе повну відповідальність щодо догляду за кішкою, перегляньте рішення завести кота.

Подумайте двічі, перш ніж дарувати кішку в подарунок. Попри добрі наміри, несподіваний подарунок кошеня може призвести до поганих новин для всієї родини.

2. Приготуйтеся взяти на себе відповідальність

[ + – ] У середньому кішки мешкають 12-18 років. Протягом цього часу вам постійно потрібно за ними доглядати та дбати

У середньому кішки мешкають 12-18 років. Протягом цього часу вам постійно потрібно за ними доглядати та піклуватися. Деякі люди імпульсивно та необдумано заводять чотирилапих, а потім кидають на вулиці або віддають у притулку для тварин. Проте коти – не іграшки та не одноразові домашні тварини.

3. Будьте готові до фінансових витрат

[ + – ] Перед тим, як завести кошеня, врахуйте все необхідне приладдя та нюанси, щоб його утримувати

Перед тим, як завести кошеня, врахуйте все необхідне приладдя та нюанси, щоб його утримувати. Стерилізація, вакцинація, дегельмінтизація, корм, іграшки, лоток — далеко не весь список того, що потрібно зробити й купити.

Складіть бюджет короткострокових і довгострокових витрат, щоб несподівані ситуації не застали вас зненацька, а також будьте готові до будь-яких надзвичайних медичних ситуацій, які можуть виникнути.

4. Подумайте про свій спосіб життя

Кішки, як правило, незалежніші за собак, але вони все одно потребують спілкування та любові. Їм потрібно проводити достатньо часу з людьми, щоб залишатися щасливими. Подумайте про час, який ви маєте, щоб присвятити себе новій кішці.

[ + – ] Подумайте про час, який ви маєте, щоб присвятити себе новій кішці

Якщо ви працюєте повний робочий день або любите подорожувати, переконайтеся, що у вас буде хтось, хто наглядить за вихованцем. Також будьте готові до можливого пошкодження предметів, меблів, а також котячої вовни.

5. Врахуйте місце, де ви живете

Не в кожного є власна квартира або будинок, тому перед тим, як завести улюбленця, отримайте дозвіл домовласника. Якщо ви збираєтеся найближчим часом переїжджати, то краще перенесіть ідею завести кішку, тому що це буде стрес не тільки для вас, а й самого улюбленця.

[ + – ] Не в кожного є власна квартира чи будинок, тому перед тим, як завести улюбленця, отримайте дозвіл домовласника Фото: Michael Ng/flickr

6. Подумайте, чи хочете ви дорослу кішку чи кошеня

Кошенята вимагають багато часу, енергії та уваги. Через свою грайливу натуру вони, як правило, потрапляють у великі неприємності. Кошенята не люблять залишатися на самоті, тому часто рекомендують брати їх парами, особливо якщо вас довго немає вдома.

[ + – ] Кошенята не завжди добре вживаються з дітьми або людьми похилого віку

Також кошенята не завжди добре вживаються з дітьми чи людьми похилого віку. Дорослі кішки зазвичай менш руйнівні, ніж кошенята, і оскільки їх характер вже сформувався, ви можете вибрати кішку з тим темпераментом, який вам потрібен. Якщо у вас вдома є старший кіт або інший улюбленець, уважно подумайте про те, як він може відреагувати.

Прийняти кішку в сім'ю — приємна подія. Просто перед тим, як це зробити, потрібно врахувати перераховані вище фактори, адже якщо ви будете готові прийняти зобов'язання, ви побудуєте довгі й сповнені любови відносини з вашим новим чотирилапим компаньйоном.