Бесплатный билет в космос. Частная компания из США принимает заявки от всех желающих

Американская некоммерческая организация собирает заявки от желающих стать астронавтами. Главное владеть английским языком.

Космический туризм начал свои первые шаги в 2021 году вместе с коммерческими полетами компаний Virgin Galactic, Blue Origin и SpaceX. Но учитывая стоимость билетов на борт туристических коммерческих космических кораблей, скорее всего, еще много лет не такие богатые земляне не смогут увидеть нашу планету из космоса. Поэтому американская некоммерческая организация Space for Humanity до 15 февраля собирает заявки от желающих бесплатно полететь в космос, которые владеют английским языком и обладают некоторыми важными критериями, сообщает Forbes.

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В организации Space for Humanity, которая создана в штате Колорадо, США, говорят, что, было бы неплохо, если бы больше людей могли позволить себе полет в космос в качестве туриста. Цель организации – "создать основу для инклюзивного будущего в космосе".

В организации считают, что те, кто побывает в космосе, преобразятся, изменят свое мышление и это предоставит им мотивацию изменить свою собственную планету к лучшему. Особенно это касается защиты окружающей среды.

"5 минут в космосе – это недостаточная мотивация для продвижения изменений на Земле. Подготовка к полету и сам полет могут изменить человека и это будет иметь решающее значение для участников программы от Space for Humanity: каким образом они смогут изменить мир?", — говорит астронавт в отставке Николь Скотт, которая в общей сложности провела в космосе более 103 дней.

Все, кто владеет английским языком и необходимыми качествами могут подать заявку на участие в программе Citizen Astronaut Program от Space for Humanity до 15 февраля. Участие бесплатное и за билеты в космос платить не нужно. Для регистрации нужно перейти по ссылке.

[ + – ] Все, кто владеет английским языком и необходимыми качествами могут подать заявку на участие в программе Citizen Astronaut Program от Space for Humanity до 15 февраля Фото: New Atlas

Какими нужно обладать качествами, что принять участие в первой космической миссии от Space for Humanity, которая называется "Humanity-1"?

Вам должно быть не менее 18 лет;

Вы должны владеть английским языком;

Вы должны хотеть положительно повлиять на мир;

Вы четко должны понимать миссии и ценности организации Space for Humanity;

У вас есть лидерские качества;

Вы можете самостоятельно решать проблемы;

Вы очень коммуникабельный(ая).

Если вас отберут для участия в миссии "Humanity-1", то впереди вас ждет обучение и тренировки для полета в космос, а потом и сам полет, который состоится на борту аппаратов одной из трех компаний: Blue Origin, Virgin Galactic или Space Perspective. О том, кто прошел отбор, организаторы объявят весной.