Безкоштовний квиток у космос. Приватна компанія із США приймає заявки від усіх охочих

Американська некомерційна організація збирає заявки від охочих стати астронавтами. Головне — володіти англійською.

Космічний туризм розпочав свої перші кроки у 2021 році разом із комерційними польотами компаній Virgin Galactic, Blue Origin та SpaceX. Але з огляду на вартість квитків на борт туристичних комерційних космічних кораблів, швидше за все, ще багато років не такі багаті земляни не зможуть побачити нашу планету з космосу. Тому американська некомерційна організація Space for Humanity до 15 лютого збирає заявки від охочих безкоштовно полетіти в космос, які володіють англійською мовою і мають деякі важливі критерії, повідомляє Forbes.

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В організації Space for Humanity, яка створена в штаті Колорадо, США, кажуть, що було б непогано, якби більше людей могли дозволити собі політ у космос як турист. Мета організації – "створити основу для інклюзивного майбутнього в космосі".

В організації вважають, що ті, хто побуває в космосі, зміняться, змінять своє мислення і це надасть їм мотивацію змінити свою власну планету на краще. Особливо це стосується захисту довкілля.

"5 хвилин у космосі – це недостатня мотивація для просування змін на Землі. Підготовка до польоту і сам політ можуть змінити людину і це матиме вирішальне значення для учасників програми від Space for Humanity: яким чином вони можуть змінити світ?", — говорить астронавтка у відставці Ніколь Скотт, яка загалом провела в космосі понад 103 дні.

Усі, хто володіє англійською мовою та необхідними якостями, можуть подати заявку на участь у програмі Citizen Astronaut Program від Space for Humanity до 15 лютого. Участь безкоштовна і за квитки в космос платити не потрібно. Для реєстрації потрібно перейти за посиланням.

[ + – ] Усі, хто володіє англійською мовою та необхідними якостями, можуть подати заявку на участь у програмі Citizen Astronaut Program від Space for Humanity до 15 лютого. Фото: New Atlas

Які потрібно мати якості, що взяти участь у першій космічній місії від Space for Humanity, яка називається "Humanity-1"?

Вам має бути не менше 18 років;

Ви повинні володіти англійською;

Ви повинні хотіти позитивно вплинути на світ;

Ви маєте чітко розуміти місії та цінності організації Space for Humanity;

Ви маєте лідерські якості;

Ви можете самостійно вирішувати проблеми;

Ви дуже комунікабельний.

Якщо вас відберуть для участі в місії "Humanity-1", то попереду на вас чекає навчання та тренування для польоту в космос, а потім і сам політ, який відбудеться на борту апаратів однієї з трьох компаній: Blue Origin, Virgin Galactic або Space Perspective. Про те, кого оберуть, організатори оголосять навесні.