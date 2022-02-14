Появляется один раз в 1000 лет: ученым удалось зафиксировать самую экстремальную волну-убийцу

Самая необычная волна-убийца или девятый вал была зарегистрирована у берегов Канады.

Волны-убийцы или девятый вал – это волны, которые внезапно возникают среди себе подобных и представляют серьезную опасность для кораблей, которым не повезло оказаться рядом. Ученые подтвердили, что новая волна-рекордсмен, высотой с четырехэтажное здание, которая возникла у берегов Канады является самой экстремальной из когда-либо наблюдавшихся, сообщает New Atlas.

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"Высота волны-убийцы составляла 17,6 метров. А высота окружающих ее волн составляла всего 6 метров. И это вероятно самая экстремальная волна-убийца, которую когда-либо удалось измерить. Вероятность появления такой волны составляет один раз в 1300 лет", — говорит Йоханнес Геммрих из Университета Виктории, Канада.

Появление этого девятого вала у берегов острова Ванкувер, Канада, зафиксировали еще в ноябре 2020 года, но только сейчас ученые предоставили точные данные измерений в результате нового исследования.

Волны-убийцы очень непредсказуемы, и они более чем в два раза превышают высоту окружающих их волн. Если цунами возникает из-за землетрясений, то подобные волны появляются под влиянием сильных течений, ветра или шторма, когда отдельные волны сливаются в одну гигантскую стену воды.

Первый рекордный случай появления такой волны ученые зафиксировали еще в 1995 году у берегов Норвегии. Тогда волна была высотой 25,6 метров, но высота остальных волн не превышала 12 метров. Хотя новая волна-рекордсмен и ниже по высоте, но высота окружающих ее волн составляла всего 6 метров. Поэтому ученые назвали ее самой экстремальной волной-убийцей.

"Эту волну зарегистрировал морской буй канадской компании MarineLabs, которая разместили сеть буев у побережья Северной Америки для улучшения прогнозирования подобных событий", — говорит Геммрих.

[ + – ] Компания MarineLabs разметила у берегов Северной Америки 26 сенсорных буев и один из них зафиксировала появление эксремального девятого вала Фото: New Atlas

"Эти волны очень опасны для кораблей и прибрежных поселений. Но наши данные помогают лучше понять, когда, где и как образуются волны-убийцы, а также помогают рассчитать риски, которые они представляют", — говорит генеральный директор компании MarineLabs Скотт Битти.

Компания разместила в море уже 26 сенсорных буев, но ожидается, что к концу 2022 года их количество достигнет 70.

Ученые создали компьютерную симуляцию появления 17-метровой волны-убийцы у берегов Канады, которую можно увидеть ниже.