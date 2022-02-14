З'являється один раз на 1000 років: вченим вдалося зафіксувати найекстремальнішу хвилю-вбивцю

Найнезвичайнішу хвилю-вбивцю або дев'ятий вал зареєстрували біля берегів Канади.

Хвилі-вбивці або дев'ятий вал — це хвилі, які раптово виникають серед собі подібних, і є серйозною небезпекою для кораблів, яким не пощастило виявитися поряд. Вчені підтвердили, що нова хвиля-рекордсмен, висотою, як чотириповерхова будівля, що виникла біля берегів Канади, є найекстремальнішою з тих, що коли-небудь спостерігали, повідомляє New Atlas.

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"Висота хвилі-вбивці становила 17,6 метра. А висота навколишніх хвиль становила всього 6 метрів. І це ймовірно найекстремальніша хвиля-вбивця, яку коли-небудь вдалося виміряти. Імовірність появи такої хвилі становить один раз на 1300 років", — говорить Йоханнес Геммріх з Університету Вікторії, Канада.

Появу цього дев'ятого валу біля берегів острова Ванкувер, Канада, зафіксували ще в листопаді 2020 року, але тільки зараз вчені надали точні дані вимірів у результаті нового дослідження.

Хвилі-вбивці дуже непередбачувані, і вони в понад два рази перевищують висоту навколишніх хвиль. Якщо цунамі виникає через землетруси, то подібні хвилі з'являються під впливом сильних течій, вітру або шторму, коли окремі хвилі зливаються в одну гігантську стіну води.

Перший рекордний випадок появи такої хвилі вчені зафіксували ще 1995 року біля берегів Норвегії. Тоді хвиля була висотою 25,6 метра, але висота інших хвиль не перевищувала 12 метрів. Хоча нова хвиля-рекордсмен і нижча за висотою, але висота хвиль, що оточують її, становила всього 6 метрів. Тому вчені назвали її екстремальною хвилею-вбивцею.

"Цю хвилю зареєстрував морський буй канадської компанії MarineLabs, яка розмістила мережу буїв біля узбережжя Північної Америки для покращення прогнозування подібних подій", — говорить Геммріх.

[ + – ] Компанія MarineLabs розмітила біля берегів Північної Америки 26 сенсорних буїв і один із них зафіксувала появу ексремального дев'ятого валу. Фото: New Atlas

"Ці хвилі дуже небезпечні для кораблів та прибережних поселень. Але наші дані допомагають краще зрозуміти, коли, де і як утворюються хвилі-вбивці, а також допомагають розрахувати ризики, які вони представляють", — каже генеральний директор компанії MarineLabs Скотт Бітті.

Компанія розмістила в морі вже 26 сенсорних буїв, але очікують, що до кінця 2022 року їхня кількість досягне 70.

Вчені створили комп'ютерну симуляцію появи 17-метрової хвилі-вбивці біля берегів Канади, яку можна побачити нижче.