Ученые рассказали, сколько планет может поместиться в Солнечной системе

По словам ученых, теоретически вокруг Солнца могли бы вращаться тысячи планет.

Известно, что наша Солнечная система состоит из 8 планет. Плутон уже давно не является обычной планетой и отнесен в раздел карликовых планет. Сейчас ученые имеют информацию о 812 планетных системах, в которых имеется по три и более планет. Только в системе Кеплер-90 их тоже восемь. Но является ли это пределом для количества планет в звездной системе, в том числе и в нашей? Ученые говорят, что нет, но это пока только теория. Хотя и очень интересная, сообщает Live Science.

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По словам ученых, естественным путем в звездной системе может появиться именно 8 планет. Но если бы можно было создать новую звездную систему, то в ней могло бы быть тысячи планет. Теоретически это могла бы сделать высокоразвитая цивилизация. Но Шон Рэймонд, астроном из Астрофизической лаборатории Бордо во Франции, создал такую теоретическую модель Солнечной системы, которая может уместить в тысячу раз больше планет, чем есть сейчас.

Важно учитывать много факторов

"Если речь идет о том, сколько может быть планет в Солнечной системе, нужно учитывать много важных факторов", — говорит Рэймонд.

Много зависит от размера звезды, типа планет, направления их орбит и количества вещества, которое осталось после формирования звезды. И конечно же, требуются миллионы лет эволюции планетной системы, чтобы она приобрела стабильную форму.

По словам Рэймонда, если бы человечество было высокоразвитой цивилизацией, то теоретически мы могли бы сами населить нашу Солнечную систему намного большим количеством планет используя новые технологии.

В этой теоретической модели Солнечной системы, нет предела веществу для создания планет, которые можно сформировать искусственным путем. Главное, чтобы эти планеты не мешали друг другу, вращаясь вокруг Солнца.

"Главное, чтобы орбиты планет не пересекались и у них было достаточное расстояние между собой для стабильности планетарной системы", — говорит Рэймонд.

[ + – ] размер планет имеет важное значение для их размещения в планетной системе Фото: Live Science

Размер имеет значение

Минимальное безопасное расстояние между орбитами разных планет в стабильной системе зависит от размера каждой планеты, потому как большая планета будет гравитационно влиять на меньший объект. Поэтому расстояние между орбитами Земли и Марса примерно в 7 раз меньше, чем расстояние между орбитами Марса и Юпитера.

По этой причине количество орбит, которые могут поместиться внутри Солнечной системы, зависит преимущественно от размера планет. Для того, чтобы было больше планет, они должны быть небольшого размера, говорит Рэймонд.

Разное направление движения планет

По словам ученого, также увеличить количество орбит можно, если задать разное направление движения новых планет вокруг Солнца. Если бы планеты вращались вокруг Солнца в противоположном направлении, гравитационные силы между ними были бы немного меньше, а минимальное безопасное расстояние между их орбитами также было бы меньше.

[ + – ] Важно, чтобы планеты имели между мобой безопасное расстояние и нестолкнулись друг с другом Фото: Live Science

Несколько планет на одной орбите

Чтобы еще больше увеличить количество планет в Солнечной системе, можно разместить несколько планет на одной орбите. Астрономы считают, что такое возможно в нашей Вселенной, но пока признаков таких планетных систем не обнаружили.

"В одном из исследований, астрономы предположили, что на одной орбите вокруг звезды может находиться до 42 планет размером с Землю. Соответственно, чем меньше размер планеты, тем больше их может находиться на одной орбите", — говорит Рэймонд.

По словам ученого, естественным путем такое произойти скорее всего не может, но если речь идет об искусственном создании планет, то теоретическая модель показывает, что это возможно.

В компьютерной теоретической модели Солнечной системы, которую создал Рэймонд, она простирается на расстояние до 1000 астрономических единиц (а.е.). Одна астрономическая единица равняется приблизительно 150 млн км. На данный момент границы Солнечной системы ученые определяют в 100 а.е.

Сколько планет можно разместить в Солнечной системе?