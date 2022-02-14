Учені розповіли, скільки планет може поміститися у Сонячній системі

За словами вчених, теоретично навколо Сонця могли б обертатися тисячі планет.

Відомо, що наша Сонячна система складається із 8 планет. Плутон уже давно не є звичайною планетою і віднесений до розділу карликових планет. Наразі вчені мають інформацію про 812 планетних систем, у яких є по три і більше планет. Тільки у системі Кеплер-90 їх теж вісім. Але чи є це межею кількості планет у зірковій системі, зокрема й у нашій? Учені кажуть, що ні, але це поки що лише теорія. Хоча й дуже цікава, повідомляє Live Science.

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За словами вчених, природним шляхом у зірковій системі може з'явитись саме 8 планет. Але якби можна було створити нову зіркову систему, то в ній могли б бути тисячі планет. Теоретично це могла зробити високорозвинена цивілізація. Але Шон Реймонд, астроном з Астрофізичної лабораторії Бордо у Франції, створив таку теоретичну модель Сонячної системи, яка може вмістити в тисячу разів більше планет, ніж зараз.

Важливо враховувати багато факторів

"Якщо йдеться про те, скільки може бути планет у Сонячній системі, потрібно враховувати багато важливих факторів", — говорить Реймонд.

Багато залежить від розміру зірки, типу планет, напряму їх орбіт та кількості речовини, що залишилася після формування зірки. І звичайно ж, потрібні мільйони років еволюції планетної системи, щоб вона набула стабільної форми.

За словами Реймонда, якби людство було високорозвиненою цивілізацією, то теоретично ми могли б самі населити нашу Сонячну систему набагато більшою кількістю планет, використовуючи нові технології.

У цій теоретичній моделі Сонячної системи немає межі речовині для створення планет, які можна сформувати штучним шляхом. Головне, щоб ці планети не заважали одна одній, обертаючись довкола Сонця.

"Головне, щоб орбіти планет не перетиналися і мали достатню відстань між собою для стабільності планетарної системи", — говорить Реймонд.

[ + – ] Розмір планет має важливе значення для їх розміщення у планетній системі Фото: Seneca-Guns

Розмір має значення

Мінімальна безпечна відстань між орбітами різних планет у стабільній системі залежить від розміру кожної планети, тому що велика планета гравітаційно впливатиме на менший об'єкт. Тому відстань між орбітами Землі та Марса приблизно в 7 разів менша, ніж відстань між орбітами Марса та Юпітера.

Тому кількість орбіт, які можуть поміститися всередині Сонячної системи, залежить переважно від розміру планет. Для того, щоб було більше планет, вони мають бути невеликого розміру, каже Реймонд.

Різний напрямок руху планет

За словами вченого, також збільшити кількість орбіт можна, якщо задати різний напрямок руху нових планет навколо Сонця. Якби планети оберталися навколо Сонця у протилежному напрямку, гравітаційні сили між ними були б трохи меншими, а мінімальна безпечна відстань між їхніми орбітами також була б меншою.

[ + – ] Важливо, щоб планети мали між собою безпечну відстань і не зіштовхнулися одна з одною Фото: Seneca-Guns

Декілька планет на одній орбіті

Щоб ще більше збільшити кількість планет Сонячної системі, можна розмістити кілька планет на одній орбіті. Астрономи вважають, що таке можливе в нашому Всесвіті, але поки що ознак таких планетних систем не виявили.

"В одному з досліджень астрономи припустили, що на одній орбіті навколо зірки може бути до 42 планет розміром із Землю. Відповідно, чим менший розмір планети, тим більше їх може бути на одній орбіті", — говорить Реймонд.

За словами вченого, природним шляхом таке відбутися швидше за все не може, але якщо йдеться про штучне створення планет, то теоретична модель показує, що це можливо.

У комп'ютерній теоретичній моделі Сонячної системи, яку створив Реймонд, вона простягається на відстань до 1000 астрономічних одиниць. Одна астрономічна одиниця дорівнює приблизно 150 млн км. Наразі межі Сонячної системи вчені визначають у 100 а. о.

Скільки планет можна розмістити у Сонячній системі?