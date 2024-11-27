Знайдено новий 11-кілометровий шрам на тілі Землі: його створило те, про що ніхто не знав (фото)

Дослідник прочісував Google Earth і випадково натрапив на величезний шрам планети, що прорізає безплідний ландшафт австралійської рівнини.

Історія нашої планети пишеться понад 4,5 мільярда років і за цей час Земля пережила безліч подій, відбитки яких залишилися на її поверхні. Деякі з цих шрамів Землі давно відомі, але інші — вчені продовжують відкривати досі й знаходять вельми несподіваними, пише Live Science.

Нове відкриття на тілі Землі було зроблене спелеологом, коли він прочісував Google Earth. Вчений помітив гігантську рану на безплідному ландшафті, а пізніше стало відомо, що її, ймовірно, було залишено лютим торнадо, про який раніше ніхто не знав.

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Раніше цього року спелеолог вивчав супутникові знімки рівнини Налларбор, коли натрапив на щось несподіване: величезний, загадковий шрам, вигравіюваний на безплідному ландшафті. Знахідка заінтригувала вчених, а тому вони приступили до ретельних досліджень. Аналіз показав, що шрам на тілі планети був залишений лютим торнадо, але куди більш дивним здавалося те, що про нього ніхто не знав.

Торнадо — відома загроза для США та інших країн, в Австралії вони трапляються рідше, але все ж можуть бути. Дослідники зазначають, що без використання сучасних технологій цей приклад лютості, ймовірно, так і залишився б непоміченим. Однак учені вважають, що необхідно вивчити торнадо, що вислизнув від усіх, щоб підготуватися до наступного великого смерчу.

Карта, що показує події торнадо в Західній Австралії та Південній Австралії в період з 1795 по 2014 рік Фото: Australian Bureau of Meteorology

Зазначимо, що торнадо — сильні стовпи повітря, що обертаються, падають із гроз на землю і приносять швидкість вітру, яка часто перевищує 200 ум/год. Вони можуть спричиняти величезні руйнування — виривати дерева з корінням, руйнувати будівлі та розкидати сміття на великі відстані.

Дослідження показують, що торнадо були зареєстровані на всіх континентах, окрім Антарктиди, але найчастіше їх помічають у районі Великих рівнин США і в північно-східному регіоні Індії — Бангладеш. Перший задокументований торнадо в Австралії стався 1795 року в передмісті Сіднея. Але західні вчені не підтверджували існування торнадо тут до кінця 1800-х років.

Відтоді вчені продовжують спостереження і за останні десятиліття в Австралії були зареєстровані випадки торнадо 2013 року, який перетнув північний схід Вікторії та дійшов до кордону Нового Південного Уельсу — відомо, що його вітри сягали від 250 до 300 км/год. А 2016 року сильний шторм спричинив щонайменше сім торнадо в центральній і східній частинах Південної Австралії.

Зазначимо, що для вчених неймовірно важливо мати можливість передбачати торнадо, щоб попереджати місцеві спільноти. Саме тому величезний шрам від торнадо, про який раніше ніхто не знав, так зацікавив учених.

Слід було виявлено в рівнині Налларбор — дивовижній, сухій і безлісій ділянці землі на півдні Австралії. Вчений, який виявив шрам на тілі Землі, насправді вивчав знімки Google Earth для пошуку печер та інших карстових утворень у регіоні. Але вчений натрапив на щось інше і це привернуло увагу всієї спільноти.

"Циклоїдальні сліди" на сліді торнадо, спричинені множинними вихорами Фото: Google Earth

Шрам тягнеться від Західної Австралії через кордон до Південної Австралії: він розташований за 20 км на північ від Трансавстралійської залізниці та 90 км на північний схід від колишнього залізничного поселення Форреста.

Під час дослідження вчені порівняли супутникові знімки цього місця за останні кілька років і виявили, що торнадо стався в проміжку між 16 і 18 листопада 2022 року. Сині кругові візерунки з'явилися вздовж шраму, вказуючи на калюжі води, пов'язані з сильним дощем. Після цього вчені вирушили до шраму, щоб розглянути його на власні очі.

Команда виявила, що він має довжину 11 км і ширину від 160 до 250 м. На шрамі видно яскраві візерунки, відомі як "циклоїдальні позначки", утворені всмоктувальними вихорами торнадо. Це говорить про те, що торнадо був не звичайним штормом, а належав до категорії F2 або F3, тобто обертався з руйнівними вітрами зі швидкістю понад 200 км/год. Передбачається, що торнадо тривав від 7 до 13 хвилин, а особливості шраму вказують на те, що вихровий вітер усередині торнадо рухався за годинниковою стрілкою. Учені також вважають, що торнадо рухався із заходу на схід.

Місцеві метеорологічні спостереження також зафіксували інтенсивний хмарний покрив та опади в цей період у листопаді 2022 року. На відміну від торнадо, які обрушилися на населені пункти, цей не пошкодив будинки чи міста. Але він все одно залишив свій слід, розмиваючи ґрунт і рослинність та змінюючи поверхню Землі. Цікаво, що шрам на тілі Землі все ще було чітко видно на тілі Землі навіть після 18 місяців.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що відбувається всередині торнадо.