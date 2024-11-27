Найден новый 11-километровый шрам на теле Земли: его создало то, о чем никто не знал (фото)
Исследователь прочесывал Google Earth и случайно наткнулся на огромный шрам планеты, прорезающий бесплодный ландшафт австралийской равнины.
История нашей планеты пишется более 4,5 миллиарда лет и за это время Земля пережила множество событий, отпечатки которых остались на ее поверхности. Некоторые из этих шрамов Земли давно известны, но другие — ученые продолжают открывать до сих пор и находят весьма неожиданными, пишет Live Science.
Новое открытие на теле Земли было сделано спелеологом, когда он прочесывал Google Earth. Ученый заметил гигантскую рану на бесплодном ландшафте, а позже стало известно, что она, вероятно, была оставлена свирепым торнадо, о котором ранее никто не знал.
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Ранее в этом году спелеолог изучал спутниковые снимки равнины Налларбор, когда наткнулся на нечто неожиданное: огромный, загадочный шрам, выгравированный на бесплодном ландшафте. Находка заинтриговала ученых, а потому они приступили к тщательным исследованиям. Анализ показал, что шрам на теле планеты был оставлен свирепым торнадо, но куда более удивительным казалось то, что о нем никто не знал.
Торнадо — известная угроза для США и других стран, в Австралии они встречаются реже, но все же могут быть. Исследователи отмечают, что без использования современных технологий этот пример свирепости, вероятно, так и остался бы незамеченным. Однако ученые считают, что необходимо изучить торнадо, ускользнувший ото всех, чтобы подготовиться к следующему большому смерчу.
Отметим, что торнадо — сильные, вращающиеся столбы воздуха, падающие с гроз на землю и приносящие скорость ветра, часто превышающую 200 ум/час. Они могут вызывать огромные разрушения — вырывать деревья с корнем, разрушать здания и разбрасывать мусор на большие расстояния.
Исследования показывают, что торнадо были зарегистрированы на всех континентах, кроме Антарктиды, но чаще всего их замечают в районе Великих равнин США и в северо-восточном регионе Индии — Бангладеш. Первый задокументированный торнадо в Австралии произошел в 1795 году в пригороде Сиднея. Но западные ученые не подтверждали существование торнадо здесь до конца 1800-х годов.
С тех пор ученые продолжают наблюдения и за последние десятилетия в Австралии были зарегистрированы случаи торнадо 2013 года, который пересек северо-восток Виктории и дошел до границы Нового Южного Уэльса — известно, что его ветры достигали от 250 до 300 км/час. А в 2016 году сильный шторм вызвал не менее семи торнадо в центральной и восточной частях Южной Австралии.
Отметим, что для ученых невероятно важно иметь возможность предсказывать торнадо, чтобы предупреждать местные сообщества. Именно поэтому огромный шрам от торнадо, о котором ранее никто не знал, так заинтересовал ученых.
След был обнаружен в равнине Налларбор — удивительном, сухом и безлесом участке земли на юге Австралии. Ученый, обнаруживший шрам на теле Земли, на самом деле изучал снимки Google Earth для поиска пещер и других карстовых образований в регионе. Но ученый наткнулся на нечто иное и это привлекло внимание всего сообщества.
Шрам тянется от Западной Австралии через границу до Южной Австралии: он расположен в 20 км к северу от Трансавстралийской железной дороги и 90 км к северо-востоку от бывшего железнодорожного поселения Форреста.
В ходе исследования ученые сравнили спутниковые снимки этого места за последние несколько лет и обнаружили, что торнадо произошел в промежутке между 16 и 18 ноября 2022 года. Синие круговые узоры появились вдоль шрама, указывая на лужи воды, связанные с сильным дождем. После этого ученые отправились к шраму, чтобы рассмотреть его воочию.
Команда обнаружила, что он имеет длину 11 км и ширину от 160 до 250 м. На шраме видны яркие узоры, известные как "циклоидальные отметки", образованные всасывающими вихрями торнадо. Это говорит о том, что торнадо был не обычным штормом, а относился к категории F2 или F3, то есть вращался с разрушительными ветрами со скоростью более 200 км/час. Предполагается, что торнадо длился от 7 до 13 минут, а особенности шрама указывают на то, что вихревой ветер внутри торнадо двигался по часовой стрелке. Ученые также считают, что торнадо двигался с запада на восток.
Местные метеорологические наблюдения также зафиксировали интенсивный облачный покров и осадки в этот период в ноябре 2022 года. В отличие от торнадо, которые обрушились на населенные пункты, этот не повредил дома или города. Но он все равно оставил свой след, размывая почву и растительность и изменяя поверхность Земли. Любопытно, что шрам на теле Земли все еще был отчетливо виден на теле Земли даже после 18 месяцев.
Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, что происходит внутри торнадо.