Ученые испытали на овцах бионические глаза: люди будут следующими

Исследователи заявили, что эксперимент на животных увенчался успехом, поэтому были поданы документы на проведение испытаний на людях.

Австралийские ученые испытали на овцах технологию бионических глаз, которые были имплантированы хирургическим путем за сетчатку животных. Об этом сообщает Futurism.

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В ходе проведенного эксперимента исследователи хотели убедиться в том, что импланты не вызовут нежелательных побочных эффектов. Команда ученых из Сиднейского университета и Университета Нового Южного Уэльса уже подала документы, чтобы получить разрешение для начала испытания своей технологии на людях.

"Не было зафиксировано неожиданных реакций со стороны тканей глаза вокруг вживленного устройства. Мы полагаем, что устройство может оставаться в глазу на протяжении многих лет без особых проблем", – говорит инженер-биомедик из Сиднейского университета Сэмюэл Эггенбергер.

Устройство под названием Phoenix 99 беспроводным путем передает изображение с небольшой камеры на солнцезащитных очках. Изображение поступает в виде электрических сигналов непосредственно на сетчатку глаза человека. После сигналы обрабатываются оптическим нервом и перенаправляют в мозг.

Изобретение помогает обходить неисправные клетки сетчатки и задействовать те, которые еще могут работать.

По словам экспертов, бионические глаза могут стать обычным явлением в течение ближайших пару лет. Исследователи рынка говорят, что к 2028 году стоимость отрасли может возрасти до 400 млн долларов и выше.

На данный момент над разработкой бионических глаз также работают австралийские компании Second Sight и Monash Vision Group. Французская компания Pixium Vision уже тестирует свою систему на основе имплантов сетчатки глаза на людях.

Пока подобные бионические глаза стоят слишком дорого, некоторые системы оцениваются в 100 тыс. долларов. Кроме этого, поле зрения, которое обеспечивают имеющиеся приборы, довольно ограничено.

"Нет сомнений, что новая технология изменила жизнь людей, которым посчастливилось установить импланты. Но в настоящее время технология довольно ограничена и позволяет пациентами видеть только свет, тени и отчасти формы", – отмечает, офтальмолог из Нью-Джерси Дайан Хилал-Кампо.

Несмотря на это, эксперты считают, что в скором времени ситуация может измениться, так как все больше компаний работают над усовершенствованием технологии.