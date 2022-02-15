Вчені випробували на вівцях біонічні очі: люди будуть наступними

Дослідники заявили, що експеримент на тваринах увінчався успіхом, тому подали документи на проведення випробувань на людях.

Австралійські вчені випробували на вівцях технологію біонічних очей, які імплантували хірургічним шляхом за сітківку тварин. Про це повідомляє Futurism.

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Під час проведеного експерименту дослідники хотіли переконатися, що імпланти не спричинять небажані побічні ефекти. Команда вчених із Сіднейського університету та Університету Нового Південного Уельсу вже подала документи, щоб отримати дозвіл для початку випробування своєї технології на людях.

"Не зафіксовано несподіваних реакцій з боку тканин ока навколо вживленого пристрою. Ми вважаємо, що пристрій може залишатися в оці протягом багатьох років без особливих проблем", — каже інженер-біомедик із Сіднейського університету Семюел Еггенбергер.

Прилад під назвою Phoenix 99 бездротовим шляхом передає зображення з невеликої камери на сонцезахисних окулярах. Зображення надходить як електричні сигнали безпосередньо на сітківку ока людини. Потім сигнали обробляє оптичний нерв і перенаправляє їх в мозок.

Винахід допомагає обходити пошкоджені клітини сітківки та залучити ті, що ще можуть працювати.

За словами експертів, біонічні очі можуть стати звичайним явищем протягом найближчих кількох років. Дослідники ринку кажуть, що до 2028 року вартість галузі може зрости до 400 млн доларів і вище.

Наразі над розробкою біонічних очей також працюють австралійські компанії Second Sight та Monash Vision Group. Французька компанія Pixium Vision тестує свою систему на основі імплантів сітківки ока на людях.

Поки подібні біонічні очі коштують надто дорого, деякі системи оцінюють у 100 тис. доларів. Крім цього, поле зору, яке забезпечують наявні прилади, є досить обмеженим.

"Немає сумнівів, що нова технологія змінила життя людей, яким пощастило встановити імпланти. Але зараз технологія досить обмежена і дозволяє пацієнтами бачити тільки світло, тіні та частково форми", — зазначає офтальмолог з Нью-Джерсі Даян Хілал-Кампо.

Попри це, експерти вважають, що незабаром ситуація може змінитися, оскільки дедалі більше компаній працюють над удосконаленням технології.