Не хватает свободного места на диске: ученые объяснили, почему с возрастом ухудшается память

Исследователи выдвинули теорию о том, что со временем мозг человека оказывается переполненным воспоминаниями.

Исследователи выяснили, что мозг пожилых людей отводит больше места для воспоминаний, которые были накоплены за множество прожитых лет. Каждый раз, когда человек обращается к своим воспоминаниям, мозг тратит больше времени на навигацию в слишком большом архиве данных. Об этом сообщает Daily Mail.

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Авторы исследования из Гарвардского и Колумбийского университетов считают, что с возрастом людям становится труднее справляться с информацией, которая больше не актуальна.

"Пожилые люди несомненно, намного лучше знают мир, но демонстрируют низкую производительность эпизодической памяти в сравнении с молодыми людьми. Мы предполагаем, что этот парадокс можно частично объяснить "загроможденной" памятью у пожилых людей", – пишут ученые в своем исследовании.

Из-за перенасыщенной воспоминаниями памяти, люди в преклонном возрасте, обращаются к чрезмерному архиву памяти.

"В свою очередь, это создает трудности в поиске целевой информации, а также негативно влияет на выполнение задач эпизодической и рабочей памяти", – добавляют эксперты.

Несмотря на это, богатый жизненный опыты также может в значительной степени стимулировать творческие способности и помогает с принятием решений.

"Наши данные говорят о том, что у пожилых людей креативность не только сохраняется, но и усиливается со временем, в зависимости от богатой памяти", – говорится в исследовании.

Также накопленные воспоминания помогают пожилым людям принимать решения. Например, при выполнении когнитивных задач пожилые люди в большей степени полагаются на накопленные знания, чем люди в молодом возрасте.

Ученые надеются на то, что дальнейшие исследования помогут найти выход для людей с памятью, переполненной воспоминаниями.

"В будущих исследования мы сможем изучить, как негативное, так и положительное влияние "загроможденной" памяти, чтобы улучшить качество повседневной жизни", – подытожили авторы исследования.