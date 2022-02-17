Подтвердилась теория Эйнштейна: сверхточные атомные часы теряют 1 секунду каждые 300 млрд лет

Ученые создали часы, которые подтвердили теорию знаменитого физика о замедлении времени.

Ученые из Висконсинского университета в Мадисоне, США, создали сверхточные атомные часы, которые теряют всего 1 секунду каждые 300 млрд лет. Такие часы позволят проводить более точные измерения гравитационных волн, темной материи и других физических явлений. В частности, подтвердили теорию Эйнштейна о том, что существует понятие замедления времени для объектов, которые находятся дальше от поверхности Земли, сообщает Space.

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"В результате нашего исследования мы достигли беспрецедентного уровня точности оптический атомных часов, который никогда еще не наблюдали", — говорит Шимон Колковиц из Висконсинского университета в Мадисоне.

Атомные часы

Атомные часы — это часы, которые отслеживают резонанс частот атомов, чаще всего атомов таких элементов, как цезий или рубидий. Этот процесс позволяет часам измерять время с высочайшей точностью. Атомные часы отслеживают во время работы энергетические уровни электронов. Когда электрон меняет свой уровень, то он поглощает либо излучает свет с одинаковой для всех атомов элемента частотой.

"Оптические атомные часы отсчитывают время с помощью лазера, который точно настроен на эту частоту", — говорит Колковиц.

В ходе своего исследования ученые создали двое атомных часов с использованием элемента стронций. С помощью лазера они отслеживали время, которое показывают эти часы. В конечном итоге, ученые решили проверить разницу в показаниях двух часов. Поскольку две группы атомов, которые находятся в разной среде, будут двигаться с разной скоростью из-за изменений в магнитных полях или гравитации.

Разница в 1 секунду

Ученые обнаружили, что двое часов, которые находились в разных физических условиях показали разницу во времени в 1 секунду, каждые 300 млрд лет.

"Это мировой рекорд для двух пространственно разделенных атомных часов", — говорит Колковиц.

Фото: Freepic

Теория Эйнштейна

С точки зрения человека, мы не можем управлять временем. Время течет для всех живых существ на Земле одинаково. Но Альберт Эйнштейн еще в 1915 году заявил, что это не так.

Согласно общей теории относительности Эйнштейна, гравитация может влиять на течение времени. Если объект находится дальше от гравитационного притяжения Земли, то он будут испытывать небольшое замедление времени. То есть время будет идти медленнее, чем для тех, кто находится на поверхности Земли.

Как раз этот эффект и можно было измерить с помощью очень точных атомных часов.