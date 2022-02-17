Підтвердилася теорія Ейнштейна: надточний атомний годинник втрачає 1 секунду кожні 300 млрд років

Учені створили годинник, який підтвердив теорію знаменитого фізика про уповільнення часу.

Учені з Вісконсинського університету в Мадісоні, США, створили надточний атомний годинник, який втрачає всього 1 секунду кожні 300 млрд років. Такий годинник дозволить проводити точніші виміри гравітаційних хвиль, темної матерії й інших фізичних явищ. Зокрема, підтвердили теорію Ейнштейна про те, що існує поняття уповільнення часу для об'єктів, що розташовані далі від Землі, повідомляє Space.

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"У результаті нашого дослідження ми досягли безпрецедентного рівня точності оптичного атомного годинника, який ніколи ще не спостерігали", — говорить Шимон Колковіц із Вісконсинського університету в Мадісоні.

Атомний годинник

Атомний годинник — це годинник, який відстежує резонанс частот атомів, найчастіше атомів таких елементів як цезій або рубідій. Цей процес дозволяє годинникам вимірювати час із високою точністю. Атомний годинник відстежує під час роботи енергетичні рівні електронів. Коли електрон змінює свій рівень, він поглинає чи випромінює світло з однаковою для всіх атомів елемента частотою.

"Оптичний атомний годинник відраховує час за допомогою лазера, який точно налаштований на цю частоту", — говорить Колковіц.

У ході свого дослідження вчені створили два атомні годинники з використанням елемента стронцій. За допомогою лазера вони відстежували час, який показує цей годинник. Зрештою, вчені вирішили перевірити різницю в показаннях двох годин, оскільки дві групи атомів, що розташовані в різному середовищі, рухатимуться з різною швидкістю через зміни у магнітних полях або гравітації.

Різниця в 1 секунду

Учені виявили, що два гидинника, які перебували в різних фізичних умовах, показали різницю в часі в 1 секунду кожні 300 млрд років.

"Це світовий рекорд для двох просторово розділених атомних годинників", — говорить Колковіц.

Фото: Freepic

Теорія Ейнштейна

Із погляду людини, ми можемо управляти часом. Час збігає для всіх живих істот на Землі однаково. Але Альберт Ейнштейн ще 1915 року заявив, що це не так.

Відповідно до загальної теорії відносності Ейнштейна, гравітація може впливати на плин часу. Якщо об'єкт перебуває далі від гравітаційного тяжіння Землі, він відчуватиме невелике уповільнення часу. Тобто час ітиме повільніше, ніж для тих, хто перебуває на поверхні Землі.

Саме цей ефект і можна було виміряти за допомогою дуже точного атомного годинника.