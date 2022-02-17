Земля может обладать собственным разумом: ученые рассказали, как этого достичь

Исследователи считают, что на Земле может быть планетарный разум, который объединит все живые существа на планете, а также технологии в единую сеть.

Совместная деятельность всего живого на планете – микробов, растений, животных за миллиарды лет изменила Землю. Отдельные формы жизни выполняют каждый свою задачу для выживания и в итоге, коллективно влияют на развитие планеты. Ученые из Университета Рочестера, Института планетарных наук и Университета штата Аризона в совместном исследовании задались вопросом: если биосфера может изменить мир, может ли коллективная деятельность познания и действие, основанное на этом познании, также изменить планету? Если на планете есть разумная жизнь, может ли планета сама иметь собственный планетарный разум? Об этом пишет Phys.

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В своем исследовании ученые опирались на гипотезу, которая предполагает, что биосфера сильно взаимодействует с неживыми системами такими как воздух, воды и земля для поддержания пригодного для жизни состояния Земли, чтобы объяснить, что даже нетехнологически способные виды могут демонстрировать планетарный интеллект. Суть в том, что коллективная деятельность жизни создает самоподдерживающуюся систему.

"Например, возьмем корни деревьев в лесу, которые обмениваются питательными веществами между собой, отсылая их нужное количество туда, где это критически необходимо. Таким образом, лес сохраняет свою жизнеспособность", — говорит Адам Франк из Университета Рочестера.

По словам ученых, сейчас наша цивилизация представляет собой то, что можно назвать "незрелой техносферой". Это созданные человеком системы и технологии, которые влияют на планету, но не самоподдерживаются.

"Большая часть нашего энергопотребления связана с потреблением ископаемого топлива, которое разрушает океаны и атмосферу Земли. Технологии и энергия, которые мы потребляем, чтобы выжить, разрушают нашу планету, что, в свою очередь, уничтожит наш вид. Чтобы выжить как вид, мы должны коллективно работать в интересах планеты. На Земле есть разумная жизнь, но нет планетарного разума", — говорит Франк.

[ + – ] Когда человечество сможет достичь полного взамодействия техносферы и биосферы, то на Земле появится планетарный разум Фото: Pinterest

Ученые выделили 4 эволюционных этапа в прошлом и возможном будущем Земли, чтобы показать какую роль планетарный разум может сыграть в долгосрочном будущем человечества. Эти этапы эволюции могут быть характерной чертой любой планеты в галактике, на которой развивается жизнь и устойчивая технологическая цивилизация.

1 этап — незрелая биосфера. Она характерна для очень ранней Земли. Миллиарды лет назад уже появились микробы, но не было растительности. Жизнь еще не особо влияла на все планетарные системы Земли.

2 этап — зрелая биосфера. Этот период относится ко времени между 2,5 млрд и 540 млн лет назад. Появились континенты, растительность, в атмосфере накапливался кислород. Биосфера оказала сильное влияние на Землю, возможно, помогая поддерживать обитаемость нашей планеты.

3 этап — незрелая техносфера. В этом этапе Земля и человечество живут сейчас. Все технологии взаимосвязаны между собой, но не связаны с основными системами Земли, например, с атмосферой. Пока что эта техносфера плохо влияет на Землю.

4 этап – зрелая техносфера. По словам ученых, на этом этапе все технологические системы человечества должны быть интегрированы в основные системы Земли. Но они не будут вредить Земле и биосфере в целом. Это будет форма взаимодействия, которая позволит процветать и биосфере и техносфере.

"Мы считаем, что все цивилизации во Вселенной, если они есть и мы их найдем, проходят эти этапы, что в конечном итоге, создает планетарный разум. Но как он выглядит мы не знаем, потому как не знаем, как перейти на 4 этап эволюции", — говорит Франк.

По словам ученых, планетарный разум должен выглядеть как объединение действий всех существующих на Земле систем, как живых, так и искусственно созданных в одну сложную систему.

"Мы считаем, что такая сложная система сможет быть самоподдерживающейся, как это происходит в биосфере", — говорит Франк.

"Если говорить о внеземных высокоразвитых и высокотехнологичных цивилизациях, которые мы возможно обнаружим, то это те, которые достигли стадии планетарного разума", — резюмирует Франк.