Земля може мати власний розум: учені розповіли, як цього досягти

Дослідники вважають, що на Землі може бути планетарний розум, який поєднає всі живі істоти на планеті, а також технології в єдину мережу.

Спільна діяльність всього живого планети – мікробів, рослин, тварин, за мільярди років змінила Землю. Окремі форми життя виконують кожен своє завдання для виживання і в результаті колективно впливають на розвиток планети. Учені з Університету Рочестера, Інституту планетарних наук та Університету штату Аризона у спільному дослідженні запитали себе: якщо біосфера може змінити світ, чи може колективна діяльність пізнання та дія, заснована на цьому пізнанні, також змінити планету? Якщо на планеті є розумне життя, чи може сама планета мати власний планетарний розум? Про це пише Phys.

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У своєму дослідженні вчені спиралися на гіпотезу, яка припускає, що біосфера сильно взаємодіє з неживими системами, такими як повітря, води та земля для підтримки придатного для життя стану Землі, щоб пояснити, що навіть нетехнологічно здатні види можуть демонструвати планетарний інтелект. Суть у тому, що колективна діяльність життя створює систему, що самопідтримується.

"Наприклад, візьмемо коріння дерев у лісі, яке обмінюється поживними речовинами між собою, відсилаючи їх потрібну кількість туди, де це критично необхідно. Таким чином, ліс зберігає свою життєздатність", — каже Адам Франк з Університету Рочестера.

За словами вчених, наразі наша цивілізація є те, що можна назвати "незрілою техносферою". Це створені людиною системи та технології, які впливають на планету, але не самопідтримуються.

"Більша частина нашого енергоспоживання пов'язана зі споживанням викопного палива, яке руйнує океани та атмосферу Землі. Технології та енергія, які ми споживаємо, щоб вижити, руйнують нашу планету, що, у свою чергу, знищить наш вид. Щоб вижити як вид, ми повинні колективно працюватиме на користь планети. На Землі є розумне життя, але немає планетарного розуму", — каже Франк.

[ + – ] Коли людство зможе досягти повного взаємодії техносфери та біосфери, то на Землі з'явиться планетарний розум Фото: Pinterest

Учені виділили 4 еволюційні етапи у минулому та можливому майбутньому Землі, щоб показати, яку роль планетарний розум може зіграти у довгостроковому майбутньому людства. Ці етапи еволюції можуть бути характерною рисою будь-якої планети в галактиці, де розвивається життя і стійка технологічна цивілізація.

1 етап – незріла біосфера. Вона характерна для дуже ранньої Землі. Мільярди років тому вже з'явилися мікроби, але не було рослинності. Життя ще не дуже впливало на всі планетарні системи Землі.

2 етап – зріла біосфера. Цей період відноситься до часу між 2,5 млрд і 540 млн років тому. З'явилися континенти, рослинність, в атмосфері накопичувався кисень. Біосфера вплинула на Землю, можливо, допомагаючи підтримувати життєздатність нашої планети.

3 етап – незріла техносфера. На цьому етапі Земля та людство живуть наразі. Усі технології взаємопов'язані між собою, але також пов'язані з основними системами Землі, наприклад, з атмосферою. Поки що ця техносфера погано впливає на Землю.

4 етап – зріла техносфера. За словами вчених, на цьому етапі всі технологічні системи людства мають бути інтегровані до основних систем Землі. Але вони не шкодитимуть Землі та біосфері в цілому. Це буде форма взаємодії, яка дозволить процвітати і біосфері, і техносфері.

"Ми вважаємо, що всі цивілізації у Всесвіті, якщо вони є і ми їх знайдемо, проходять ці етапи, що зрештою створює планетарний розум. Але як він виглядає, ми не знаємо, тому що не знаємо, як перейти на 4 етап еволюції", — каже Франк.

За словами вчених, планетарний розум має виглядати як об'єднання дій всіх систем, що існують на Землі, як живих, так і штучно створених, в одну складну систему.

"Ми вважаємо, що така складна система зможе бути самопідтримуваною, як це відбувається в біосфері", — говорить Франк.

"Якщо говорити про позаземні високорозвинені і високотехнологічні цивілізації, які ми можливо виявимо, то це ті, які досягли стадії планетарного розуму", — резюмує Франк.