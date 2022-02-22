Рецепт на прогулку в парке: зачем врачи в Канаде выписывают двухчасовые променады

В стране пациентам прописывают двухчасовые прогулки на природе один раз в неделю.

На сегодняшний день врачи в Канаде выписали более 4 тыс. рецептов пациентам, которым рекомендовали два часа на свежем воздухе в неделю, пишет Inverse.

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Программа ParkRX была разработана в 2020 году врачом из Ванкувера в сотрудничестве с Парком дикой природы Британской Колумбии. Канадские врачи прописывают своим пациентам прогулки на свежем воздухе для лечения и профилактики многих заболеваний, таких как астма, сердечно-сосудистые заболевания, депрессия, беспокойство, а также синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Данная программа получила большую поддержку от правительства Канады. Так, в прошлом месяцев агентство Parks Canada, управляющее национальными парками страны, присоединилось к программе. Агентство дало возможность врачам "выписывать" пациентам бесплатные пропуски в национальные парки. Этот пропуск позволяет людям бесплатно посещать любой из 38 национальных парков Канады. Обычно вход в канадские национальные парки стоит 72 доллара, а для пожилых людей – 62 доллара.

Недавний опрос показал, что канадцы в среднем проводят около часа на свежем воздухе в будние и выходные дни. Но исследователи говорят, что статистика искажается небольшим количеством людей, которые почти всегда находятся на свежем воздухе – сноубордисты, лесорубы и так далее. Около 40% опрошенных заявили, что они не проводят свободное время на открытом воздухе.

В это же время, программа ParkRX делает ставку на то, что письменный рецепт от врача побудит людей проводить больше времени на природе.

"Исследования показали, что когда врач прописывает какой-то рецепт, пациенты с большей вероятностью будут ему следовать", – говорит координатор программы Прама Рахман.

Многие исследования показывают, что отдых на открытом воздухе может облегчить ряд хронических заболевания. Например, в Японии у мужчин среднего возраста, которые занимались "четырехчасовой терапией в лесу", снижалось артериальное давление примерно на 10 пунктов.

У людей, которые проводили 15 минут в лесу, снижались уровни кортизола и вариабельность сердечного ритма. Также у этих людей снижался уровень стресса, в сравнении с контрольной группой, которая находилась в городе.

Также исследования показали, что 90-минутная прогулка на природе снизили нейронную активность в области мозга, связанной с риском психических заболеваний. Однодневный поход в лес увеличил уровень NK-клеток (тип цитотоксических лимфоцитов). NK-клетки – это иммунные клетки, которые борются с раком и бактериальной инфекцией.

Кроме этого, дети с синдромом дефицита внимания лучше справлялись с тестами в школе после прогулки в парке.