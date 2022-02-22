Рецепт на прогулянку в парку: навіщо лікарі в Канаді прописують двогодинні променади

У країні пацієнтам прописують двогодинні прогулянки на природі раз на тиждень.

На сьогодні лікарі в Канаді виписали понад 4 тис. рецептів пацієнтам, яким рекомендували дві години на свіжому повітрі на тиждень, пише Inverse.

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Програму ParkRX розробив у 2020 році лікар із Ванкувера, співпрацюючи з Парком дикої природи Британської Колумбії. Канадські лікарі прописують своїм пацієнтам прогулянки на свіжому повітрі для лікування та профілактики багатьох захворювань, таких як астма, серцево-судинні захворювання, депресія, неспокій, а також синдром дефіциту уваги та гіперактивності.

Ця програма отримала велику підтримку уряду Канади. Так, минулого місяця агентство Parks Canada, яке керує національними парками країни, приєдналося до програми. Агентство дало можливість лікарям "виписувати" пацієнтам безплатні перепустки до національних парків. Ця перепустка дозволяє людям безплатно відвідувати будь-який із 38 національних парків Канади. Зазвичай вхід до канадських національних парків коштує 72 долари, а для людей похилого віку – 62 долари.

Недавнє опитування показало, що канадці в середньому проводять близько години на свіжому повітрі в будні та вихідні дні. Але дослідники кажуть, що статистику спотворює невелика кількість людей, які майже завжди перебувають на свіжому повітрі – сноубордисти, лісоруби тощо. Близько 40% опитаних заявили, що вони не проводять вільного часу на відкритому повітрі.

Однак програма ParkRX робить ставку на те, що письмовий рецепт від лікаря спонукає людей проводити більше часу на природі.

"Дослідження показали, що коли лікар прописує якийсь рецепт, пацієнти з більшою ймовірністю будуть його виконувати", — каже координатор програми Прама Рахман.

Багато досліджень показують, що відпочинок на відкритому повітрі може полегшити низку хронічних захворювань. Наприклад, у Японії в чоловіків середнього віку, які займалися "чотиригодинною терапією в лісі", знижувався артеріальний тиск приблизно на 10 пунктів.

У людей, які проводили 15 хвилин у лісі, знижувалися рівні кортизолу та варіабельність серцевого ритму. Також у цих людей знижувався рівень стресу, якщо порівняти з контрольною групою, яка знаходилася в місті.

Також дослідження показали, що 90-хвилинна прогулянка на природі знизила нейронну активність в області мозку, пов'язану з ризиком психічних захворювань. Одноденний похід у ліс збільшив рівень NK-клітин (тип цитотоксичних лімфоцитів). NK-клітини – це імунні клітини, які борються з раком та бактеріальною інфекцією.

Окрім цього, діти із синдромом дефіциту уваги краще справлялися з тестами в школі після прогулянки в парку.