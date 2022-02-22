Ученые наткнулись на затерянный континент, существовавший 50 млн лет назад

34 миллиона лет назад Балканатолия напрямую соединяла Азию с Западной Европой, и по этому "мосту" сюда прибыли азиатские животные, вытеснившие древнюю фауну.

Группа французских, американских и турецких палеонтологов и геологов под руководством исследователей из Национального центра научных исследований обнаружила существование затерянного континента, который они назвали Балканатолия и который сегодня охватывает территорию современных Балкан и Анатолии, пишет Phys.org.

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Ранее здесь обитала весьма специфическая фауна. 34 миллиона лет назад Балканатолия напрямую соединяла Азию с Западной Европой и по этому "мосту" сюда прибыли азиатские животные, вытеснившие древнюю фауну.

[ + – ] Карта, показывающая Балканатолию 40 миллионов лет назад и в наши дни

На протяжении миллионов лет в эпоху эоцена (55-34 млн лет назад) Западная Европа и Восточная Азия образовывали два отдельных массива суши с кардинально различающимися млекопитающими. Европейские леса были домом для эндемиков — животное или растение, обитающее в пределах ограниченного пространства и присущее только одной территории, в то время как животный мир Азии был куда более разнообразным.

Как известно, около 34 миллионов лет назад в Западной Европе поселились азиатские виды, что привело к значительному обновлению фауны позвоночных и вымиранию эндемиков — событие, названное эоцен-олигоценовым вымиранием.

[ + – ] Место раскопок в Турции

Что интересно, окаменелости, найденные на Балканах, указывают на присутствие азиатских млекопитающих в Южной Европе задолго до эоцен-олигоценового вымирания. Теперь же исследователи нашли объяснение этому парадоксу. Для этого они повторно изучили более ранние палеонтологические открытия, некоторые из которых датируются XIX веком, иногда пересматривая их датировку в свете современных геологических данных.

Как показал анализ, на протяжении большей части эоценого периода в регионе, соответствующем современным Балканам и Анатолии, обитала наземная фауна, которая была однородной, но отличалась от фауны Европы и восточной Азии. Следовательно, регион должен был составлять единый массив суши, отделенный от соседних континентов.

[ + – ] Верхний коренной зуб бронтотериевого животного

Команда также обнаружила в Турции новое месторождение окаменелостей, датируемых периодом от 38 до 35 миллионов лет назад, происхождение которых было явно азиатским, и которые до сих пор являются самыми ранними в Анатолии. Ученые нашли фрагменты челюстей, принадлежащие бронтотериевым - животным, напоминающим крупных носорогов, которые вымерли в конце эоцена.

Вся эта информация позволила команде обрисовать историю Балканатолии, находящейся между Европой, Африкой и Азией. Континент, существовавший еще 50 млн лет назад и являющийся домом для уникальной фауны, был занят 40 миллионов лет назад азиатскими обитателями в результате географических изменений, которые еще не до конца изучены. По мнению ученых, крупное оледенение, которое произошло 34 миллиона лет назад и привело к образованию Антарктического ледникового щита и понижению уровня моря, соединило Балканатолию с Западной Европой, положив начало эоцен-олигоценовому вымиранию.