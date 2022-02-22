UA
UA
Разделы
Материалы
Технологии и наука

Ученые наткнулись на затерянный континент, существовавший 50 млн лет назад

Юлия Чайка
3383
эоценовая фауна, деревья, животные, рисунок
Эоценовая фауна на рисунке знаменитого чешского палеореконструктора Зденека Буриана

34 миллиона лет назад Балканатолия напрямую соединяла Азию с Западной Европой, и по этому "мосту" сюда прибыли азиатские животные, вытеснившие древнюю фауну.

Группа французских, американских и турецких палеонтологов и геологов под руководством исследователей из Национального центра научных исследований обнаружила существование затерянного континента, который они назвали Балканатолия и который сегодня охватывает территорию современных Балкан и Анатолии, пишет Phys.org.

Ранее здесь обитала весьма специфическая фауна. 34 миллиона лет назад Балканатолия напрямую соединяла Азию с Западной Европой и по этому "мосту" сюда прибыли азиатские животные, вытеснившие древнюю фауну.

карта, Балканатолия, фото
Карта, показывающая Балканатолию 40 миллионов лет назад и в наши дни

На протяжении миллионов лет в эпоху эоцена (55-34 млн лет назад) Западная Европа и Восточная Азия образовывали два отдельных массива суши с кардинально различающимися млекопитающими. Европейские леса были домом для эндемиков — животное или растение, обитающее в пределах ограниченного пространства и присущее только одной территории, в то время как животный мир Азии был куда более разнообразным.

Как известно, около 34 миллионов лет назад в Западной Европе поселились азиатские виды, что привело к значительному обновлению фауны позвоночных и вымиранию эндемиков — событие, названное эоцен-олигоценовым вымиранием.

место раскопок, Турция, небо, фото
Место раскопок в Турции

Что интересно, окаменелости, найденные на Балканах, указывают на присутствие азиатских млекопитающих в Южной Европе задолго до эоцен-олигоценового вымирания. Теперь же исследователи нашли объяснение этому парадоксу. Для этого они повторно изучили более ранние палеонтологические открытия, некоторые из которых датируются XIX веком, иногда пересматривая их датировку в свете современных геологических данных.

Как показал анализ, на протяжении большей части эоценого периода в регионе, соответствующем современным Балканам и Анатолии, обитала наземная фауна, которая была однородной, но отличалась от фауны Европы и восточной Азии. Следовательно, регион должен был составлять единый массив суши, отделенный от соседних континентов.

верхний коренной зуб, рука, песок, фото
Верхний коренной зуб бронтотериевого животного

Команда также обнаружила в Турции новое месторождение окаменелостей, датируемых периодом от 38 до 35 миллионов лет назад, происхождение которых было явно азиатским, и которые до сих пор являются самыми ранними в Анатолии. Ученые нашли фрагменты челюстей, принадлежащие бронтотериевым - животным, напоминающим крупных носорогов, которые вымерли в конце эоцена.

Вся эта информация позволила команде обрисовать историю Балканатолии, находящейся между Европой, Африкой и Азией. Континент, существовавший еще 50 млн лет назад и являющийся домом для уникальной фауны, был занят 40 миллионов лет назад азиатскими обитателями в результате географических изменений, которые еще не до конца изучены. По мнению ученых, крупное оледенение, которое произошло 34 миллиона лет назад и привело к образованию Антарктического ледникового щита и понижению уровня моря, соединило Балканатолию с Западной Европой, положив начало эоцен-олигоценовому вымиранию.