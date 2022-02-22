Вчені натрапили на загублений континент, який існував 50 млн років тому

34 мільйони років тому Балканатолія безпосередньо з'єднувала Азію із Західною Європою, і цим мостом сюди прибули азіатські тварини, що витіснили стародавню фауну.

Група французьких, американських та турецьких палеонтологів та геологів під керівництвом дослідників з Національного центру наукових досліджень виявила існування загубленого континенту, який вони назвали Балканатолію і який сьогодні охоплює територію сучасних Балкан та Анатолії, пише Phys.org.

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Раніше тут мешкала дуже специфічна фауна. 34 мільйони років тому Балканатолія безпосередньо з'єднувала Азію із Західною Європою, і по цьому "мосту" сюди прибули азіатські тварини, що витіснили стародавню фауну.

[ + – ] Карта, що показує Балканатолію 40 мільйонів років тому й у наші дні

Протягом мільйонів років в епоху еоцену (55-34 млн років тому) Західна Європа і Східна Азія утворювали два окремих масиви суші зі ссавцями, що кардинально відрізняються. Європейські ліси були будинком для ендеміків — тварина або рослина, що мешкає в межах обмеженого простору і притаманна лише одній території, тоді як тваринний світ Азії був значно різноманітнішим.

Як відомо, близько 34 мільйонів років тому в Західній Європі оселилися азіатські види, що призвело до значного оновлення фауни хребетних та вимирання ендеміків – подія, яку назвали еоцен-олігоценовим вимиранням.

[ + – ] Місце розкопок у Туреччині

Цікаво, що скам'янілості, знайдені на Балканах, вказують на присутність азіатських ссавців у Південній Європі задовго до еоцен-олігоценового вимирання. Тепер дослідники знайшли пояснення цьому феномену. Для цього вони повторно вивчили ранні палеонтологічні відкриття, деякі з яких датуються XIX століттям, іноді переглядаючи їх датування у світлі сучасних геологічних даних.

Як показав аналіз, протягом більшої частини еоценного періоду в регіоні, що відповідає сучасним Балканам та Анатолії, мешкала наземна фауна, яка була однорідною, але відрізнялася від фауни Європи та східної Азії. Отже, регіон мав складати єдиний масив суші, відокремлений від сусідніх континентів.

[ + – ] Верхній корінний зуб бронтотерієвої тварини

Команда також виявила в Туреччині нове родовище скам'янілостей, датованих періодом від 38 до 35 мільйонів років тому, походження яких було явно азіатським, і які досі є ранніми в Анатолії. Вчені знайшли фрагменти щелеп, що належать бронтотерієвим — тваринам, що нагадують великих носорогів, які вимерли наприкінці еоцену.

Вся ця інформація дозволила команді описати історію Балканатолії, що знаходилася між Європою, Африкою та Азією. Континент, який існував ще 50 млн років тому і є домом для унікальної фауни, зайняли 40 мільйонів років тому азіатські мешканці внаслідок географічних змін, які ще не до кінця вивчили. На думку вчених, велике заледеніння, яке відбулося 34 мільйони років тому і призвело до утворення Антарктичного льодовикового щита та зниження рівня моря, поєднало Балканатолію із Західною Європою, започаткувавши еоцен-олігоценове вимирання.