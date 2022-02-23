Планета в огне. На Земле количество лесных пожаров вырастет на 50%, многие виды вымрут

По прогнозам, даже в Арктике возрастает риск появления пожаров в ближайшем будущем, не говоря уже об остальной части планеты.

Согласно отчету, который приготовили эксперты Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), изменение климата станет причиной возникновения более частых лесных пожаров и их количество значительно увеличится в ближайшем будущем. По прогнозам, к 2030 году их станет больше на 14%, к 2050 году – на 30%, а к 2100 году – на 50%. В документе говорится, что риск возникновения пожаров повысится даже в Арктике и других регионах, где лесные пожары раньше не возникали, сообщает SciTechDaily.

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Эксперты ЮНЕП приготовили специальный отчет, который касается увеличения количества пожаров в ближайшем будущем на планете накануне Ассамблеи ООН по окружающей среде, которая состоится в Найроби, Кения, с 28 февраля по 2 марта 2022 года. Здесь соберутся представители 193 стран мира, чтобы осудить глобальные угрозы, которые несет изменение климата.

Ученые в своем отчете предлагают странам увеличить расходы, которые пойдут на предотвращение появления лесных пожаров, а также на их профилактику и мониторинг.

"Нужно свести к минимуму появление чрезвычайных лесных пожаров, лучше подготовится к их возможному появлению, а также увеличить усилия по борьбе с изменениями климата", — говорит Ингер Андерсен, исполнительный директор ЮНЕП.

[ + – ] По прогнозам, к 2030 году лесных пожаров станет больше на 14%, к 2050 году – на 30%, а к 2100 году – на 50% Фото: BBC

В отчете ЮНЕП сказано, что особенно сильно от лесных пожаров страдают страны с небольшим уровнем дохода. Последствия эти пожаров негативно влияют как на экономическое развитие стран, так и на здоровье их населения:

Люди страдают от дыма, который вдыхают во время пожаров. Это вызывает респираторные и сердечно-сосудистые заболевания;

Расходы на восстановление территорий, пострадавших от пожаров, являются непосильным бременем для стран с невысоким уровнем дохода;

Загрязняются реки и прогрессирует эрозия почвы, что влияет на все аспекты жизни стран, а также на жизнь целых групп населения.

[ + – ] Люди страдают от дыма, который вдыхают во время пожаров. Это вызывает респираторные и сердечно-сосудистые заболевания

Лесные пожары и изменение климата поддерживают негативное влияние друг друга и напрямую взаимосвязаны:

Изменение климата способствует увеличению числа пожаров из-за участившихся засух, повышения температуры, низкой влажности, частому появлению молний и сильных ветров. Поэтому пожары возникают чаще и леса горят намного дольше.

В то же время лесные пожары усугубляют изменение климата. Разрушаются экосистемы, которые являются накопителями углерода, такие как торфяники и тропические леса. Поэтому все труднее сдерживать повышение температуры.

Также в отчете ЮНЕП говорится о том, что лесные пожары несут огромную угрозу животному миру и растительному миру. Многие виды могут просто исчезнуть с лица Земли.

Эксперты настаивают, что странам нужно лучше подготовится к возникновению лесных пожаров, чтобы избежать необратимых последствий. Но в то же время нужно приложить все усилия для снижения рисков появления пожаров, благодаря увеличению усилий по сдерживанию изменений климата. А если же пожары все-таки будут возникать в больших масштабах, то странам нужно быть готовыми к скорейшему восстановлению пострадавших экосистем.