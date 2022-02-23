Планета у вогні. На Землі кількість лісових пожеж зросте на 50%, багато видів вимруть

За прогнозами, навіть у Арктиці зростає ризик появи пожеж у найближчому майбутньому, не кажучи вже про решту планети.

Згідно зі звітом, який приготували експерти Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), зміна клімату стане причиною виникнення частіших лісових пожеж. і їхня кількість значно збільшиться в найближчому майбутньому. За прогнозами, до 2030 року їх побільшає на 14%, до 2050 року – на 30%, а до 2100 року – на 50%. У документі йдеться про те, що ризик виникнення пожеж підвищиться навіть в Арктиці й інших регіонах, де лісові пожежі раніше не виникали, повідомляє SciTechDaily.

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Експерти ЮНЕП приготували спеціальний звіт, який стосується збільшення кількості пожеж у найближчому майбутньому на планеті напередодні Асамблеї ООН щодо навколишнього середовища, що відбудеться в Найробі, Кенія, з 28 лютого до 2 березня 2022 року. Тут зберуться представники 193 країн світу, щоб засудити глобальні загрози, які зазнають змін клімату.

Учені у своєму звіті пропонують країнам збільшити витрати, які підуть на запобігання появи лісових пожеж, а також на їх профілактику та моніторинг.

"Потрібно звести до мінімуму появу надзвичайних лісових пожеж, краще підготуватися до їх можливої появи, а також збільшити зусилля боротьби зі змінами клімату", — говорить Інгер Андерсен, виконавча директорка ЮНЕП.

[ + – ] За прогнозами, до 2030 року лісових пожеж побільшає на 14%, до 2050 року – на 30%, а до 2100 року – на 50%. Фото: trump-elections

У звіті ЮНЕП сказано, що особливо від лісових пожеж страждають країни з невеликим рівнем доходу. Наслідки цих пожеж негативно впливають як на економічний розвиток країн, так і на здоров'я їхнього населення:

Люди страждають від диму, що вдихають під час пожеж. Це викликає респіраторні та серцево-судинні захворювання;

Витрати на відновлення територій, які постраждали від пожеж, є непосильним тягарем для країн із невисоким рівнем доходу;

Забруднюються річки та прогресує ерозія ґрунту, що впливає на всі аспекти життя країн, а також на життя цілих груп населення.

[ + – ] Люди страждають від диму, що вдихають під час пожеж. Це викликає респіраторні та серцево-судинні захворювання

Лісові пожежі та зміна клімату підтримують негативний вплив одне одного та безпосередньо взаємопов'язані:

Зміна клімату сприяє збільшенню кількості пожеж через посухи, підвищення температури, низьку вологість, часту появу блискавок і сильні вітри. Тому пожежі виникають частіше, і ліси горять набагато довше.

Водночас лісові пожежі посилюють зміну клімату. Руйнуються екосистеми, які є накопичувачами вуглецю, такі як торфовища та тропічні ліси. Тому все важче стримувати підвищення температури.

Також у звіті ЮНЕП ідеться про те, що лісові пожежі несуть величезну загрозу тваринному світу та рослинному світу. Багато видів можуть просто зникнути із Землі.

Експерти наполягають, що країнам потрібно краще підготуватись до виникнення лісових пожеж, щоб уникнути незворотних наслідків. Але водночас необхідно докласти всіх зусиль для зниження ризиків появи пожеж, завдяки збільшенню зусиль зі стримування змін клімату. А якщо пожежі таки виникатимуть у великих масштабах, то країнам потрібно бути готовими до якнайшвидшого відновлення постраждалих екосистем.