Штамм Андромеды. Ученые говорят, что Земля беззащитна перед инопланетными вирусами

Исследователи говорят, что вместе с планированием полетов на другие планеты, человечество должно задуматься о новых рисках.

Ученые бьют тревогу из-за вполне реальной возможности попадания на Землю инопланетных инфекций, пишет Futurism.

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Исследователи считают, что NASA и другие космические агентства делают недостаточно для того, чтобы предотвратить потенциальную угрозу. Подобные предупреждения являются частью растущей области "науки вторжения", которая исследует, как организмы с одной планеты могут попадать на другую.

"Учитывая, что в настоящее время существуют конкретные планы по исследованию новых планет, на которых может существовать жизнь, появляется ряд новых рисков, с которыми человечество раньше не сталкивалось", – говорит эксперт по экологическим вторжениям из государственного Университета Макгилла Энтони Риккарди.

"Наука о вторжении уже применялась для обеспечения биобезопасности на национальных и международных уровнях. Я и мои коллеги считаем, что пришло время побеспокоиться о биобезопасности в планетарном или межпланетном масштабе", – добавил эксперт.

По его словам, человечество не только рискует разрушить инопланетные экосистемы земными микробами, но также может привезти с собой на Землю нежелательный "сувенир".

"Это могут быть инопланетные микробы или даже вирусы а-ля "штамм Андромеды", с которыми мы не знаем, как бороться", – говорится в статье.

Конечно, космические агентства имеют строгие протоколы по поводу любого загрязнения, но некоторые эксперты утверждают, что таких усилий недостаточно.

"Если существует даже ничтожная вероятность межпланетного обмена микробами и вирусами, мы не можем игнорировать проблему", – говорит председатель международного Комитета по космическим исследованиям (COSPAR) Афина Кустенис.

Недавно подобная ситуация уже произошла, но не на Земле. В 2019 году лунный модуль упал на Луну, в результате чего на поверхности спутника оказалась группа почти бессмертных тихоходок. Вряд ли существа могут спровоцировать масштабную проблему, но ситуация стала наглядным примером того, как микробы и вирусы могут путешествовать между планетами.

Риккарди считает, что ключом к биобезопасности может стать "раннее обнаружение и быстрое реагирование". Например, ученые могли бы разработать портативные аппараты для быстрого секвенирования ДНК, которые можно использовать в космосе. Такие инструменты для секвенирования ДНК должны иметь доступ к исчерпывающей базе данных любых микробов, которые когда-либо обнаруживались в так называемых "чистых комнатах" перед запуском кораблей в космос.