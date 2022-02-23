Штам Андромеди. Вчені кажуть, що Земля беззахисна перед інопланетними вірусами

Дослідники кажуть, що разом із плануванням польотів на інші планети людство має замислитися про нові ризики.

Учені б'ють на сполох через цілком реальну можливість попадання на Землю інопланетних інфекцій, пише Futurism.

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Дослідники вважають, що NASA й інші космічні агенції роблять недостатньо для того, щоб запобігти потенційній загрозі. Подібні попередження є частиною області "науки вторгнення", що зростає, яка досліджує, як організми з однієї планети можуть потрапляти на іншу.

"Враховуючи, що зараз існують конкретні плани з дослідження нових планет, на яких може існувати життя, з'являється низка нових ризиків, із якими людство раніше не стикалося", — говорить експерт із екологічного вторгнення з державного Університету Макгілла Ентоні Ріккарді.

"Наука про вторгнення вже застосовувалася для забезпечення біобезпеки на національних і міжнародних рівнях. Я та мої колеги вважаємо, що настав час потурбуватися про біобезпеку в планетарному чи міжпланетному масштабі", – додав експерт.

За його словами, людство не лише ризикує зруйнувати інопланетні екосистеми земними мікробами, але також може привезти на Землю небажаний "сувенір".

"Це можуть бути інопланетні мікроби або навіть віруси а-ля "штам Андромеди", з якими ми не знаємо, як боротися", – йдеться в статті.

Звичайно, космічні агенції мають суворі протоколи щодо будь-якого забруднення, але деякі експерти стверджують, що таких зусиль недостатньо.

"Якщо існує навіть мізерна ймовірність міжпланетного обміну мікробами та вірусами, ми не можемо ігнорувати проблему", – каже голова міжнародного Комітету з космічних досліджень (COSPAR) Афіна Кустеніс.

Нещодавно така ситуація вже сталася, але не на Землі. У 2019 році місячний модуль впав на Місяць, унаслідок чого на поверхні супутника опинилася група майже безсмертних тихоходок. Навряд чи істоти можуть спровокувати масштабну проблему, але ситуація стала наочним прикладом того, як мікроби та віруси можуть подорожувати між планетами.

Ріккарді вважає, що ключем до біобезпеки може стати "раннє виявлення та швидке реагування". Наприклад, вчені могли б розробити портативні апарати для швидкого секвенування ДНК, які можна використати в космосі. Такі інструменти для секвенування ДНК повинні мати доступ до вичерпної бази даних будь-яких мікробів, які виявлялися в так званих "чистих кімнатах" перед запуском кораблів у космос.