Птицы перехитрили ученых: сороки научились снимать инновационные устройства слежения

Испытания новейшей разработки с треском провалились, первые устройства были сняты птицами спустя всего 10 минут.

В Австралии ученые разработали инновационное устройство слежения, которое должно было помочь отслеживать популяции сорок, но птицы перехитрили исследователей. Об этом сообщает Gizmodo.

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В новом исследовании, опубликованном в журнале Australian Field Ornithology, описывает провалившийся эксперимент. Маленькая группа австралийских сорок (Cracticus tibicen) была оснащена устройствами слежения, похожими на упряжь. Но птицы решили покинуть эксперимент в одностороннем порядке. Ученые стали свидетелями того, как сороки начали снимать друг с друга устройства, что является признаком альтруизма среди этих социальных птиц.

Эксперты называют это "спасательным поведением", когда животное или человек пытаются спасти своих сородичей без очевидной выгоды для себя.

"Возможно, мы стали первыми, кто задокументировал случай спасательного поведения среди австралийских сорок", – говорят авторы исследования.

В своем эксперименте ученые хотели собрать больше данных о передвижениях птиц и социальных взаимосвязях между ними. Также в рамках исследования должны были быть протестированы новейшие устройства слежения.

"Но птицы перехитрили нас", – признается орнитолог из Университета Саншайн-Кост Доминик Потвин.

[ + – ] Упряжь и трекер, схемы (b)-(d) показывают, как упряжь отсоединяется при контакте с магнитом. Фото: J. Crampton et al., 2022/Australian Field Ornithology

Большая часть трекеров слишком велика для средних и маленьких птиц, а небольшие устройства имеют серьезные ограничения в вопросах хранения данных и автономной работы. Новое устройство, весом менее 1 грамма, должно было решить все имеющиеся проблемы. Трекер легко крепился к "упряжи", перезаряжался по беспроводной сети и также передавал данные.

"Команда была в восторге от дизайна устройства, поскольку открывались новые возможности для повышения эффективности и сбора больше количества данных", – добавляют ученые.

Для пилотного испытания была отобрана группа сорок, которую сперва приручили на станции кормления. В итоге, пять птиц получили новое устройство.

"Конструкцию было непросто снять, так как для этого требовался магнит или очень хорошие ножницы", – объясняет Потвин.

Но почти сразу стало понятно, что эксперимент не удался. Спустя 10 минут после установки последнего трекера, взрослая самка без собственного устройства помогла снять шлейку молодой птице.

Ситуация повторилась и в последующие часы эксперимента, а на третий день последний трекер был снят с доминирующего самца.

Высокий уровень интеллекта и способность решать насущные проблемы часто наблюдаются среди социальных видов. Такое сотрудничество повышает шансы особи на выживание в группе, а группа лучше всего себя чувствует, когда все ее члены здоровы и сильны.

В случае с сороками, которые живут группами, такие когнитивные черты позволяют коллективно защищать территорию и совместно воспитывать птенцов. Вероятнее всего, устройства слежения были восприняты птицами как паразиты, которых было необходимо снять.