Птахи перехитрили вчених: сороки навчилися знімати інноваційні пристрої стеження

Випробування нової розробки з тріском провалилися, перші пристрої були зняті птахами лише через 10 хвилин.

В Австралії вчені розробили інноваційний пристрій стеження, який мав допомогти відслідковувати популяції сорок, але птахи перехитрили дослідників. Про це повідомляє Gizmodo.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У новому дослідженні, опублікованому в журналі Australian Field Ornithology, описано експеримент, що провалився. Маленька група австралійських сорок (Cracticus tibicen) була оснащена пристроями стеження, схожими на упряж. Але птахи вирішили залишити експеримент в односторонньому порядку. Вчені стали свідками того, як сороки почали знімати пристрої одне одного, що є ознакою альтруїзму серед цих соціальних птахів.

Експерти називають це "рятувальною поведінкою", коли тварина чи людина намагаються врятувати своїх родичів без очевидної вигоди для себе.

"Можливо ми стали першими, хто задокументував випадок рятувальної поведінки серед австралійських сорок", — кажуть автори дослідження.

У своєму експерименті вчені хотіли зібрати більше даних про пересування птахів і соціальні взаємозв'язки між ними. Також у межах дослідження мали бути протестовані нові пристрої стеження.

"Але птахи перехитрили нас", – зізнається орнітолог із Університету Саншайн-Кост Домінік Потвін.

[ + – ] Упряж і трекер, схеми (b)-(d) показують, як упряж від'єднується при контакті з магнітом. Фото: сороки трекер

Більшість трекерів занадто велика для середніх і маленьких птахів, а невеликі пристрої мають серйозні обмеження щодо зберігання даних і автономної роботи. Новий пристрій, вагою менше 1 грама, мав вирішити всі наявні проблеми. Трекер легко кріпився до "упряжі", перезаряджався бездротовою мережею і також передавав дані.

"Команда була в захваті від дизайну пристрою, оскільки відкривалися нові можливості для підвищення ефективності та збирання більшої кількості даних", — додають учені.

Для пілотного випробування було відібрано групу сорок, яку спочатку приручили на станції годівлі. У результаті п'ять птахів отримали новий пристрій.

"Конструкцію було непросто зняти, тому що для цього був потрібен магніт або дуже хороші ножиці", — пояснює Потвін.

Але майже одразу стало зрозуміло, що експеримент не вдався. Через 10 хвилин після встановлення останнього трекера доросла самка без власного пристрою допомогла зняти шлейку молодому птаху.

Ситуація повторилася і в наступні години експерименту, а на третій день останній трекер був знятий із домінуючого самця.

Високий рівень інтелекту та здатність вирішувати нагальні проблеми часто спостерігаються серед соціальних видів. Така співпраця підвищує шанси особи на виживання в групі, а група найкраще почувається, коли всі її члени здорові та сильні.

У випадку із сороками, які живуть групами, такі когнітивні риси дозволяють колективно захищати територію та спільно виховувати пташенят. Найімовірніше, пристрої стеження були сприйняті птахами як паразити, яких потрібно було зняти.