Падающие звезды существуют, но это не полосы в ночном небе, – ученые

Сверхскоростные звезды, именно так называются эти объекты, представляют собой настоящую загадку для ученых.

В Средние века и вплоть до конца 19 века многие люди считали падающие звезды, которые выглядят как светлые полосы на ночном небе, предвестниками бед. Потом ученые выяснили, что эти объекты являются не звездами, которые падают с неба, а метеоритами, которые входят в атмосферу Земли и сгорают там. Но падающие, или быстро летящие, звезды действительно существуют, сообщает Space.

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"Несколько лет назад астрономы подтвердили, что существует новый тип звезд во Вселенной, которые двигаются с очень огромной скоростью и могут преодолеть гравитацию своих галактик. Эти звезды назвали сверхскоростными, и они перемещаются в пространстве со скоростью в миллионы километров в час", — говорит Идан Гинзбург из Университета штата Джорджия, США.

[ + – ] Некоторые звезды путешествуют по Вселенной на высоких скоростях и иногда оставляют за собой впечатляющие облака пыли и газа Фото: space.com

Но что они из себя представляют, и какая их природа, астрономы все еще продолжают изучать и сегодня.

Еще в 1988 году американский астроном Джек Гилберт Хиллс выдвинул теорию, что в двойной звездной системе, которые вращаются вокруг черной дыры может произойти распад. Приливная сила черной дыры просто может разорвать эту систему из двух звезд пополам. В результате одна звезда остается кружить вокруг черного монстра, а вторая набирает огромную скорость и вылетает из галактики. Теперь астрономы точно знают, что именно так рождаются сверхскоростные звезды.

"Первую сверхскоростную звезду американские астрономы смогли увидеть только в 2005 году. Они наблюдали за звездой, которая покидает Млечный путь со скоростью в 3,2 млн км/час. Эту звезду назвали HVS1", — говорит Гинзбург.

[ + – ] Сверхскоростная звезда HE 0437-5439 вылетела из центра Млечного Пути и летит в дальше в космос Фото: NASA

Для того, чтобы узнать, что происходит с другой звездой, которая остается вращаться вокруг черной дыры, в результате распада звездной пары, ученые создали компьютерную модель.

"Наша симуляция показала, что вторая звезда часто продолжает вращаться вокруг черной дыры почти так же, как Земля вращается вокруг Солнца. Также мы выяснили, что иногда две звезды могут столкнуться друг с другом и создать одну огромную звезду", — говорит Гинзбург.

[ + – ] Ученые используют законы физики для расчета орбит и траекторий звезд, в том числе сверхскоростных звезд Фото: space.com

Также ученые выяснили, что планета, которая вращается вокруг одной из таких звезд под действием черной дыры также может вылететь из Млечного пути на скорости, которая составляет примерно 5% скорости света. Но пока таких сверхскоростных планет астрономы не обнаружили, но это не значит, что их не существует, говорят ученые.

По словам Гинзбурга, не все звезды, которые двигаются быстро в пространстве, являются сверхскоростными и покидают галактику. Также подобные звезды могут встречаться достаточно редко.

"Понимание того, что существуют такие сверхскоростные звезды, это уже само по себе захватывающее открытие. Эти звезды могут быть ключом к пониманию природы и распределения темной материи во Вселенной. Сверхскоростные звезды также могут дать ответ на вопрос, существует ли более одной черной дыры в центре галактики", — говорит Гинзбург.