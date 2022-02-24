Астроном-любитель сделал невероятно красивое изображение туманности Розетка

Американский программист, который увлекается астрономией, смог запечатлеть космический пейзаж из новорожденных звезд, газа и пыли.

Удивительную фотографию туманности Розетка, которая находится в созвездии Единорога на расстоянии 5200 световых лет от нас, сделал американский астроном-любитель из Лос-Анджелеса Кевин Гилл, сообщает Inverse.

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На снимке видна смесь газов в центре изображения, а также звезды, которые видны по всей туманности, которая имеет диметр 65 световых лет. Но некоторые на этом изображении смогут увидеть пугающие очертания человеческого черепа, который сморит в нижнюю левую сторону.

Кевин Гилл днем работает программистом и художником по визуализации научных данных в Лаборатории реактивного движения NASA. А поздними вечерами берет свою специальную камеру и снимает космические объекты.

Все съемки Гилл проводит с заднего двора своего в дома в Лос-Анджелесе. Обычно он выбирает очень яркие объекты, так как их легче увидеть в небе многолюдного и ярко освещенного мегаполиса. Камера работает в автоматическом режиме по несколько часов, а потом Гилл собирает данные и занимается обработкой снимков.

[ + – ] Удивительную фотографию туманности Розетка, которая находится в созвездии Единорога на расстоянии 5200 световых лет от нас, сделал американский астроном-любитель из Лос-Анджелеса Кевин Гилл Фото: Inverse/Shutterstock

Туманность Розетка – это эмиссионная туманность, а это значит, что свет от нее выходит от молодых звезд, которые там находятся. Это область звездообразования, форму которой создают звезды, которые используют окружающий газ, чтобы собраться вместе. Здесь постоянно происходит процесс образования новых звезд: одни гаснут и предоставляют вещество для рождения других.

Туманность Розетка находится в созвездии Единорога в нашей галактике Млечный Путь на расстоянии 5200 световых лет от Земли. Туманности — это гигантские облака из газа и пыли. Некоторые туманности образовались из остатков умирающей звезды, в то время как другие являются областями звездообразования.

"Но эта туманность не такая яркая, как хотелось бы, поэтому пришлось потрудится чтобы сделать этот снимок, а также пришлось приложить много усилий для обработки", — говорит Гилл.

Несмотря на то, что Гиллу для создания этой фотографии пришлось потратить много времени и усилий, он находит фотографию туманности Розетка довольно скучной.

"Вы не представляете, как много всего удивительного на самом деле есть в космосе", — говорит Гилл.