Астроном-аматор зробив неймовірно красиве зображення туманності Розетка

Американський програміст, який захоплюється астрономією, зміг сфотографувати космічний пейзаж із новонароджених зірок, газу та пилу.

Дивовижне фото туманності Розетка, яка знаходиться у сузір'ї Єдинорога на відстані 5 200 світлових років від нас, зробив американський астроном-аматор із Лос-Анджелеса Кевін Гілл, повідомляє Inverse.

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На знімку видно суміш газів у центрі зображення, а також зірки, які видно по всій туманності, яка має діаметр 65 світлових років. Але деякі на цьому зображенні зможуть побачити страшні контури людського черепа, який зморить у нижню ліву сторону.

Кевін Гілл удень працює програмістом і художником із візуалізації наукових даних у Лабораторії реактивного руху NASA. А пізніми вечорами бере свою спеціальну камеру та знімає космічні об'єкти.

Усі зйомки Гілл проводить із заднього двору свого додому в Лос-Анджелесі. Зазвичай він обирає дуже яскраві об'єкти, тому що їх легко побачити в небі багатолюдного та яскраво освітленого мегаполісу. Камера працює в автоматичному режимі кілька годин, а потім Гілл збирає дані та займається обробкою знімків.

[ + – ] Дивовижне фото туманності Розетка, яка знаходиться в сузір'ї Єдинорога на відстані 5 200 світлових років від нас, зробив американський астроном-аматор з Лос-Анджелеса Кевін Гілл Фото: Inverse/Shutterstock

Туманність Розетка — це емісійна туманність, а це означає, що світло від неї походить від молодих зірок, які там знаходяться. Це ділянка зіркоутворення, форму якої створюють зірки, які використовують навколишній газ, щоб зібратися разом. Тут постійно відбувається процес утворення нових зірок: одні гаснуть і надають речовину для народження інших.

Туманність Розетка знаходиться в сузір'ї Єдинорога в нашій галактиці Чумацький Шлях на відстані 5 200 світлових років від Землі. Туманності — це гігантські хмари з газу та пилу. Деякі туманності утворилися із залишків зірки, що вмирає, тоді як інші є ділянками зіркоутворення.

"Але ця туманність не така яскрава, як хотілося б, тому довелося потрудитися, щоб зробити цей знімок, а також довелося докласти багато зусиль для обробки", — говорить Гілл.

Незважаючи на те, що Гіллу для створення цього фото довелося витратити багато часу та зусиль, він вважає фото туманності Розетка досить нудним.

"Ви не уявляєте, як багато всього дивовижного насправді є в космосі", — каже Гілл.