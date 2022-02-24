Инкубатор для микробов: ученые рассказали, какую опасность несет обычная кухонная губка

Структура окружающей среды влияет на взаимодействие между видами микробов. Поэтому обычная кухонная губка является даже лучшим инкубатором для них, чем лабораторная чашка Петри.

По словам ученых из Университета Дьюка, США, в обычной кухонной губке микробные сообщества могут развиваться даже лучше, чем в лаборатории. И причина здесь не в том, что на губку попадает много грязи, а в самой структуре губки, сообщает SciTechDaily.

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"Как оказалось, губка — это место, где может появится большое разнообразие микробов. Может быть, поэтому это действительно грязная вещь — структура губки просто идеально подходит для микробов", — говорит Линчонг Ю из Университета Дьюка.

Ученые доказали, что различные виды микробов могут влиять на динамику популяций друг друга в зависимости от того, в какой среде они пребывают. Некоторые микробы процветают в большом сообществе, другие наоборот любят одиночное существование. Именно физическая среда обитания позволяет им процветать и приводит к высокому уровню биоразнообразия.

[ + – ] Ученые доказали, что различные виды микробов могут влиять на динамику популяций друг друга в зависимости от того, в какой среде они пребывают Фото: SciTechDaily

В ходе исследования ученые выяснили, что обычная губка является даже лучшим инкубатором бактерий, чем даже лабораторная чашка Петри. Все потому, что структура губки напоминает структуру почвы, где наблюдается активное развитие разных микробных сообществ.

"В ходе экспериментов с различными видами бактерий, мы доказали, что в сложном сообществе, где присутствует разное, и положительное, и негативное, взаимодействие, есть также промежуточная стадия интеграции бактерий между собой, которая приводит к процветанию и биоразнообразию этих микробов", — говорит Ю.

По словам ученых в почве, как и в обычной губке есть много мест, где отдельные бактериальные сообщества могут существовать и не взаимодействовать друг с другом. Но иногда это взаимодействие происходит, благодаря чему выживают сильнейшие и микробы развиваются очень быстро, что приводит к высоким уровням биоразнообразия.