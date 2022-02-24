Інкубатор для мікробів: учені розповіли, яку небезпеку несе звичайна кухонна губка

Структура довкілля впливає на взаємодію між видами мікробів. Тому звичайна кухонна губка є навіть кращим інкубатором для них, ніж лабораторна чашка Петрі.

За словами вчених із Дюкського Університету, США, у звичайній кухонній губці мікробні спільноти можуть розвиватися навіть краще, ніж у лабораторії. І причина тут не в тому, що на губку потрапляє багато бруду, а в самій структурі губи, повідомляє SciTechDaily.

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"Як з'ясувалося, губка — це місце, де може з'явитися велика різноманітність мікробів. Можливо, тому це справді брудна річ — структура губки просто ідеально підходить для мікробів", — говорить Лінчонг Ю з Дюкського Університету.

Учені довели, що різні види мікробів можуть впливати на динаміку популяцій одне одного залежно від того, в якому середовищі вони перебувають. Деякі мікроби процвітають у великій спільноті, інші, навпаки, люблять одиночне існування. Саме фізичне довкілля дозволяє їм процвітати і призводить до високого рівня біорізноманіття.

[ + – ] Учені довели, що різні види мікробів можуть впливати на динаміку популяцій одне одного залежно від того, в якому середовищі вони перебувають Фото: SciTechDaily

У процесі дослідження учені з'ясували, що звичайна губка є навіть кращим інкубатором для бактерій, ніж лабораторна чашка Петрі. Усе тому, що структура губки нагадує структуру ґрунту, де спостерігається активний розвиток різних мікробних угруповань.

"У процесі експериментів із різними видами бактерій, ми довели, що в складному співтоваристві, де є різна, і позитивна, і негативна, взаємодія, є також проміжна стадія інтеграції бактерій між собою, яка призводить до процвітання і біорізноманіття цих мікробів", — говорить Ю.

За словами вчених у ґрунті, як і в звичайній губці є багато місць, де окремі бактеріальні угруповання можуть існувати і не взаємодіяти одне з одним. Але іноді ця взаємодія відбувається, завдяки чому виживають найсильніші та мікроби розвиваються дуже швидко, що призводить до високих рівнів біорізноманіття.