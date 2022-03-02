Мы — то, что мы едим. Ученые подтвердили, что еда может менять человеческие гены

Новые исследования показывают, что пища, которую употребляет человек "ведет разговор" с нашим геномом, который представляет собой генетический план, определяющий, как функционирует организм на клеточном уровне.

Связь между пищей и генами может повлиять на здоровье, физиологию и продолжительность жизни человека. Поэтому то, что мы едим влияет на нас больше, чем мы думаем, утверждает Моника Дас из Университета штата Мичиган, США, в своей статье для The Conversation.

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Еда, которую мы потребляем состоит из углеводов, белков и жиров. Также там есть витамины и минералы. Эти соединения и продукты их распада могут запускать генетические переключатели, которые находятся в геноме, говорит Дас.

Эти генетические переключатели определяют, сколько продукта определенного гена будет произведено. У людей побочные продукты аминокислоты метионина, которой много в мясе и рыбе, влияют рост и деление клеток. А витамин С играет важную роль в поддержании нашего здоровья и защищает геном от повреждения. Также он помогает восстановлению генома, если все же это произошло.

"Способность питательных веществ изменять поток генетической информации может передаваться из поколения в поколение. Исследования показывают, что у людей питание бабушек и дедушек влияет на активность генетических переключателей, а также на риск появления заболеваний и смертность их внуков.

[ + – ] Если на наш организм влияет то, что мы едим, вплоть до молекулярного уровня, то то, что мы едим, также может повлиять на наш геном Фото: The Conversation

Если на наш организм влияет то, что мы едим, вплоть до молекулярного уровня, то то, что мы едим, также может повлиять на наш геном. Например, по сравнению с молоком коров, которые питаются травой, молоко коров, которые едят злаки, имеет другое количество и типы жирных кислот и витаминов С и А. Поэтому, когда люди пьют разные виды молока, их клетки также получают разные сообщения о питании.

"Еда матери изменяет уровни жирных кислот, а также витаминов, таких как B-6, B-12 и фолиевой кислоты, которые содержатся в ее грудном молоке. Это может изменить тип сообщений о питании, достигающих генетических переключателей ребенка, хотя на данный момент неизвестно, повлияет ли это на его развитие", — говорит Дас.

По словам Дас, пища, которую мы едим, воздействует не только на генетические переключатели в наших клетках, но и на микроорганизмы, живущие в нашем кишечнике, коже и слизистой оболочке. Разная пища может изменять поток генетической информации внутри клеток. Например, хлеб и крупы богаты фолиевой кислотой, и могут предотвратить врожденные дефекты, вызванные дефицитом этого питательного вещества.

"Но не только продукты питания могут изменить нашу генетическую информацию. Химические вещества, которые находятся в пластиковой упаковке, где содержаться продукты питания, также могут сделать это", — говори Дас.

Например, соединение бисфенол А может повлиять на развитие, рост и способность к продолжению рода. По крайней мере такие данные были получены во время опытов на животных.

"Ученые только недавно начали изучать связь пищевых продуктов и генов человека. До сих пор точно не известно, как именно питательные вещества воздействуют на генетические переключатели, и как питание прошлых поколений влияет на их потомство", — говорит Дас.