Ми те, що ми їмо. Учені підтвердили, що їжа може змінювати людські гени

Нові дослідження показують, що їжа, яку вживає людина "веде розмову" з нашим геномом, який є генетичним планом, що визначає, як функціонує організм на клітинному рівні.

Зв'язок між їжею і генами може вплинути на здоров'я, фізіологію і тривалість життя людини. Тому те, що ми їмо впливає на нас більше, ніж ми думаємо, стверджує Моніка Дас з Університету штату Мічиган, США у своїй статті для The Conversation.

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Їжа, яку ми споживаємо, складається з вуглеводів, білків і жирів. Також там є вітаміни та мінерали. Ці сполуки та продукти їхнього розпаду можуть запускати генетичні перемикачі, які знаходяться в геномі, каже Дас.

Ці генетичні перемикачі визначають, скільки продукту певного гена буде виготовлено. У людей побічні продукти амінокислоти метіоніну, якої багато в м'ясі та рибі, впливають зріст і поділ клітин. А вітамін С відіграє важливу роль у підтримці нашого здоров'я і захищає геном від пошкодження. Також він допомагає відновленню геному, якщо все ж таки це сталося.

"Здатність поживних речовин змінювати потік генетичної інформації може передаватися з покоління в покоління. Дослідження показують, що в людей харчування бабусь і дідусів впливає на активність генетичних перемикачів, а також на ризик появи захворювань і смертність їхніх онуків.

[ + – ] Якщо наш організм впливає те, що ми їмо, аж до молекулярного рівня, те, що ми їмо, також може вплинути на наш геном Фото: The Conversation

Якщо на наш організм впливає те, що ми їмо, аж до молекулярного рівня, те, що ми їмо, також може вплинути на наш геном. Наприклад, порівняно з молоком корів, які харчуються травою, молоко корів, які їдять злаки, має іншу кількість і типи жирних кислот і вітамінів С та А. Тому, коли люди п'ють різні види молока, їхні клітини також отримують різні повідомлення про харчування.

"Їжа матері змінює рівні жирних кислот, а також вітамінів, таких як B-6, B-12 та фолієвої кислоти, які містяться в її грудному молоці. Це може змінити тип повідомлень про харчування, що досягають генетичних перемикачів дитини, хоча наразі невідомо, чи вплине це її розвиток", — каже Дас.

За словами Дас, їжа, яку ми їмо, впливає не тільки на генетичні перемикачі в наших клітинах, а й на мікроорганізми, що живуть у нашому кишечнику, шкірі та слизовій оболонці. Різна їжа може змінювати потік генетичної інформації усередині клітин. Наприклад, хліб і крупи багаті на фолієву кислоту, і можуть запобігти вродженим дефектам, викликаним дефіцитом цієї поживної речовини.

"Але не тільки продукти харчування можуть змінити нашу генетичну інформацію. Хімічні речовини, які знаходяться у пластиковій упаковці, де містяться продукти харчування, також можуть зробити це", — кажи Дас.

Наприклад, з'єднання бісфенол А може вплинути на розвиток, зростання і здатність до продовження роду. Принаймні, такі дані були отримані під час дослідів на тваринах.

"Учені тільки нещодавно почали вивчати зв'язок харчових продуктів і генів людини. Досі точно не відомо, як саме поживні речовини впливають на генетичні перемикачі, і як харчування минулих поколінь впливає на їхнє потомство", — говорить Дас.