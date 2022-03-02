Инвазивный и опасный вид. В Британии впервые "приезжий" паук поймал и съел летучую мышь

Паук ложная черная вдова ранее не ел млекопитающих, но теперь видно его рацион изменился.

Ядовитые пауки, которые живут в Великобритании напоминают знаменитую черную вдову, называют там ложная черная вдова. Эти насекомые попали на Британские острова в 19 веке с острова Мадейра и Канарских островов. И неплохо освоились на новом месте. До этого не было зафиксировано случаев поедания этими пауками млекопитающих, но теперь ученые имеют первое доказательство того, что у них может быть разнообразный рацион, сообщает Cnet.

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Ученые из Ирландского национального университета описали "необычайное открытие", которое сделал художник, рисующий дикую природу Бен Ваддамс.

В своем доме в Англии Ваддамс обнаружил паука ложную черную вдову, который поймал и съел летучую мышь, которая попала в его паутину. Размер таких пауков колеблется от 9 до 14 мм. А полакомился он летучей мышью-нетопырем, размер которых составляет от 4 до 6 см. Летучие мыши-нетопыри являются охраняемым видом в Великобритании.

Паук поймал и съел детеныша летучей мыши, но также поймал, но не успел съесть и взрослую летучую мышь, так ее освободили из паутины.

[ + – ] Слева - летучая мышь, запутавшаяся в паутине. Справа – паук ложная вдова, который съел летучую мышь Фото: cnet.com

В заявлении представителей университета сказано, что это первый случай в мире, когда представитель семейства пауков Theridiidae напал на летучую мышь и первый случай нападения на любое позвоночное животное в Великобритании.

"Эти пауки являются инвазивным видом для Великобритании. Мы много уже знаем о ложной черной вдове, но все еще этот паук продолжает нас удивлять своей способностью адаптироваться к новым условиям и использовать для выживания все доступные ресурсы", — говорит Мишель Дюгон из Ирландского национального университета.

Ученые во время исследования этих пауков выяснили, что укус этого насекомого может даже привести к госпитализации человека. Но все еще многое предстоит узнать о поведении этих пауков и о том, как они влияют на местные виды, говорят исследователи.

Новые данные о пищевых предпочтениях пауков дополняют открытия ученых, которые были сделаны в 2021 году. Тогда стало известно, что некоторые виды пауков поедают змей по всему миру.