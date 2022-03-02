Інвазивний і небезпечний вид. У Британії вперше "приїжджий" павук упіймав і з'їв кажана

Павук хибна чорна вдова раніше не їв ссавців, але тепер його раціон змінився.

Отруйні павуки, які живуть у Великій Британії нагадують знамениту чорну вдову, називають там хибна чорна вдова. Ці комахи потрапили на Британські острови у 19 столітті з острова Мадейра та Канарських островів. І непогано освоїлися на новому місці. До цього не було зафіксовано випадків поїдання цими павуками ссавців, але тепер учені мають перший доказ того, що вони можуть мати різноманітний раціон, повідомляє Cnet.

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Учені з Ірландського національного університету описали "надзвичайне відкриття", яке зробив художник, який малює дику природу Бен Ваддамс.

У своєму будинку в Англії Ваддамс помітив павука хибну чорну вдову, який упіймав і з'їв кажана, який потрапив у його павутину. Розмір таких павуків коливається від 9 до 14 мм. А поласував він кажаном-нетопіром, розмір яких становить від 4 до 6 см. Кажани-нетопіри є видом, що охороняється у Великобританії.

Павук спіймав і з'їв дитинча кажана, але також спіймав, але не встиг з'їсти дорослого кажана, оскільки його звільнили з павутини.

[ + – ] Ліворуч — кажан, який заплутався в павутинні. Праворуч — павук хибна вдова, який з'їв кажана Фото: cnet.com

У заяві представників університету сказано, що це перший випадок у світі, коли представник сімейства павуків Theridiidae напав на кажана та перший випадок нападу на будь-яку хребетну тварину у Великій Британії.

"Ці павуки є інвазивним видом для Великобританії. Ми вже багато знаємо про хибну чорну вдову, але все ще цей павук продовжує нас дивувати своєю здатністю адаптуватися до нових умов і використовувати для виживання усі доступні ресурси", — говорить Мішель Дюгон з Ірландського національного університету.

Учені під час дослідження цих павуків з'ясували, що укус цієї комахи може навіть призвести до госпіталізації людини. Але все ще багато потрібно дізнатися про поведінку цих павуків і про те, як вони впливають на місцеві види, кажуть дослідники.

Нові дані про харчові переваги павуків доповнюють відкриття вчених, які були зроблені в 2021 році. Тоді стало відомо, що деякі види павуків поїдають змій у всьому світі.