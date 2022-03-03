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Ученые не могут объяснить естественную мумификацию десятка людей в Колумбии (фото)

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Мумия
Фото: Daily Mail | Ученые не могут объяснить, как тела умерших так хорошо сохранились на протяжении 100 лет

Новые фотографии "природных мумий" показывают их впечатляющее состояние сохранности, которому эксперты не могут дать научного объяснения.

Высоко в Андах в колумбийском городе Сан-Бернардо в местном мавзолее выставлены для всеобщего обозрения мумифицированные тела более десятка людей. Но как они так хорошо сохранились остается загадкой. Ученые считают, что причиной хорошей сохранности может быть местный климат и высота, на которой находится город. Но местные жители считают, что все дело в фруктах, которые употребляли люди при жизни, сообщает Daily Mail.

Мумия
Фото: Dailymail.co.uk

Более десятка "природных мумий" находятся в стеклянных саркофагах в мавзолее города Сан-Бернардо, который находится высоко в Андах в 40 км от столицы страны Боготы. Этим мумиям примерно 100 лет и местные жители считают, что они так хорошо сохранились потому что люди при жизни ели гуатилу, фрукт, богатый витамином С. Но это не объясняет то, как сохранилась одежда, в которой их похоронили.

Мумия
Фото: Daily Mail

Ученые не могут точно сказать, почему тела умерших превратились в мумии и хорошо сохранились. Возможной причиной является местный климат, который мог повлиять на химический состав земли, а тот в свою очередь стал природным мумификатором тел.

Мумия
Фото: Daily Mail

Мумифицированные останки людей извлекли из земли после наводнения, которое разрушило местное кладбище. Впервые эти мумии выставили на всеобщее обозрение еще в 1994 году и с тех пор город Сан-Бернардо привлекает толпы туристов, которые делают новые фотографии этих тел.

Мумия
Фото: Daily Mail

Местные католические священники считают, что эти тела нельзя показывать людям, как в музее и нужно их похоронить. Тем более, что некоторые тела принадлежат умершим детям.

Мумия
Фото: Daily Mail

По словам ученых, подобную природную мумификацию наблюдали в городе Гуанахуато в Мексике, где точно определили, что химический состав почвы повлиял на сохранность тел. Но мексиканским мумиям уже почти 200 лет, а мумии из Колумбии намного моложе.

Мумия
Фото: Daily Mail

Чтобы выяснить точную причину природной мумификации тел в Сан-Бернардо нужно тщательно изучить останки, но многие родственники умерших против этого, говорят ученые.