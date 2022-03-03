Ученые не могут объяснить естественную мумификацию десятка людей в Колумбии (фото)

Новые фотографии "природных мумий" показывают их впечатляющее состояние сохранности, которому эксперты не могут дать научного объяснения.

Высоко в Андах в колумбийском городе Сан-Бернардо в местном мавзолее выставлены для всеобщего обозрения мумифицированные тела более десятка людей. Но как они так хорошо сохранились остается загадкой. Ученые считают, что причиной хорошей сохранности может быть местный климат и высота, на которой находится город. Но местные жители считают, что все дело в фруктах, которые употребляли люди при жизни, сообщает Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Более десятка "природных мумий" находятся в стеклянных саркофагах в мавзолее города Сан-Бернардо, который находится высоко в Андах в 40 км от столицы страны Боготы. Этим мумиям примерно 100 лет и местные жители считают, что они так хорошо сохранились потому что люди при жизни ели гуатилу, фрукт, богатый витамином С. Но это не объясняет то, как сохранилась одежда, в которой их похоронили.

Фото: Daily Mail

Ученые не могут точно сказать, почему тела умерших превратились в мумии и хорошо сохранились. Возможной причиной является местный климат, который мог повлиять на химический состав земли, а тот в свою очередь стал природным мумификатором тел.

Фото: Daily Mail

Мумифицированные останки людей извлекли из земли после наводнения, которое разрушило местное кладбище. Впервые эти мумии выставили на всеобщее обозрение еще в 1994 году и с тех пор город Сан-Бернардо привлекает толпы туристов, которые делают новые фотографии этих тел.

Фото: Daily Mail

Местные католические священники считают, что эти тела нельзя показывать людям, как в музее и нужно их похоронить. Тем более, что некоторые тела принадлежат умершим детям.

Фото: Daily Mail

По словам ученых, подобную природную мумификацию наблюдали в городе Гуанахуато в Мексике, где точно определили, что химический состав почвы повлиял на сохранность тел. Но мексиканским мумиям уже почти 200 лет, а мумии из Колумбии намного моложе.

Фото: Daily Mail

Чтобы выяснить точную причину природной мумификации тел в Сан-Бернардо нужно тщательно изучить останки, но многие родственники умерших против этого, говорят ученые.