Вчені не можуть пояснити природну муміфікацію десятка людей у Колумбії (фото)

Нові фотографії "природних мумій" показують їхній дивовижний стан збереження, якому експерти не можуть дати наукового пояснення.

Високо в Андах у колумбійському місті Сан-Бернардо в місцевому мавзолеї виставили для загального огляду муміфіковані тіла понад десятка людей. Але як вони так добре збереглися, залишається загадкою. Вчені вважають, що причиною може бути місцевий клімат і висота, на якій знаходиться місто. Але місцеві жителі вважають, що вся справа у фруктах, які вживали люди за життя, повідомляє Daily Mail.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Понад десяток "природних мумій" знаходиться у скляних саркофагах у мавзолеї міста Сан-Бернардо, яке знаходиться високо в Андах за 40 км від столиці країни Боготи. Цим муміям приблизно 100 років, і місцеві жителі вважають, що вони так добре збереглися тому, що люди за життя їли гуатилу, фрукт, багатий на вітамін С. Але це не пояснює те, як зберігся одяг, в якому їх поховали.

Фото: Daily Mail

Вчені не можуть точно сказати, чому тіла померлих перетворилися на мумії та добре збереглися. Можливою причиною є місцевий клімат, який міг вплинути на хімічний склад землі, а той зі свого боку став природним муміфікатором тіл.

Фото: Daily Mail

Муміфіковані останки людей витягли із землі після повені, яка зруйнувала місцевий цвинтар. Вперше ці мумії виставили на загальний огляд ще 1994 року і з того часу місто Сан-Бернардо приваблює юрби туристів, які роблять нові фотографії цих тіл.

Фото: Daily Mail

Місцеві католицькі священники вважають, що ці тіла не можна показувати людям, як у музеї, і треба їх поховати. Тим більше деякі тіла належать померлим дітям.

Фото: Daily Mail

За словами вчених, подібну природну муміфікацію спостерігали в місті Гуанахуато в Мексиці, де точно визначили, що хімічний склад ґрунту вплинув на збереження тіл. Але мексиканським муміям вже майже 200 років, а мумії з Колумбії набагато молодші.

Фото: Daily Mail

Щоб з'ясувати точну причину природної муміфікації тіл у Сан-Бернардо, потрібно ретельно вивчити останки, але багато родичів померлих проти цього, кажуть вчені.