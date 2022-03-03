В будущем астронавты смогут печатать скафандры на 3D-принтере

Это стало бы настоящей революцией в космической логистике, которая помогла бы открыть доступ в космос для людей всех телосложений, независимо от пола, возраста или любых других внешних параметров.

Бонни Данбар — бывший астронавт NASA заметила, что многие ее коллеги-мужчины испытывают проблемы со стандартными размерами скафандров, пишет Universe Today.

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Многие из них получили травмы плеч, ногтей, пролежни и имели трудности с тем, чтобы влезть в снаряжение из-за сопротивления давления скафандра. Конечно, эта проблема затрагивает и женщин, так в марте 2019 года первый космический полет, осуществляемый исключительно женщинами, был практически отложен. А все из-за того, что для астронавта Энн Макклейн скафандр среднего размера был все еще слишком большим. В конце концов, она добровольно отказалась от участия в миссии, чтобы предотвратить 12-часовую задержку.

[ + – ] Бонни Данбар захотела не только создать сам костюм, который подходил бы для любого телосложения, но и разработать сканер, способный производить скафандры по индивидуальному заказу

Именно поэтому, зная, что подходящие скафандры все еще в дефиците, Бонни Данбар захотела не только создать сам костюм, который подходил бы для любого телосложения, но и разработать сканер, способный производить скафандры по индивидуальным лекалам.

Сейчас она работает профессором космических технологий в Техасском университете A&M и обратилась к своему бывшему работодателю со своей программой The Spacesuit Digital Thread за финансированием.

[ + – ] В рамках проекта Данбар планируется создать универсальный костюм в виде "цифрового двойника", который будет подстраиваться под конкретного человека после сканирования его тела

Принцип работы технологии

В рамках проекта Данбар планируется создать универсальный костюм в виде "цифрового двойника", который будет подстраиваться под конкретного человека после сканирования его тела. И все это будет происходит без огромных затрат на создание костюма с нуля, что было подтверждено в реальности путем 3D сканирования человека, включая диапазон его движений, и перевода этой информации в виртуальную модель костюма.

Наличие специально разработанного цифрового двойника — это, конечно, хорошо, но скафандры бесполезны, если они не являются физическими объектами. То каким же будет процесс создания скафандров? Для разработки скафандра по индивидуальному заказу, скорее всего, понадобится 3D-принтер, особенно такой, который сможет перерабатывать ранее изготовленные части скафандра. Пока такую технологию еще не создали. Возможно, если проект Данбар окажется успешным, она будет разработано в будущем.

[ + – ] 3D сканирование человека смогло зафиксировать диапазон его движений и передать эту информацию в виртуальную модель костюма

Это стало бы настоящей революцией в космической логистике, которая помогла бы открыть доступ в космос для всех типов тела, независимо от пола, возраста или любых других внешних параметров. Также это могло бы значительно улучшить условия работы астронавтов, предложив им более легкие и более мобильные комбинации.