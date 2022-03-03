У майбутньому астронавти зможуть друкувати скафандри на 3D-принтері

Це стало б справжньою революцією в космічній логістиці, яка допомогла б відкрити доступ до космосу для людей усіх статур, незалежно від статі, віку чи будь-яких інших зовнішніх параметрів.

Бонні Данбар — колишня астронавтка NASA зауважила, що багато її колег-чоловіків мають проблеми зі стандартними розмірами скафандрів, пише Universe Today.

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Багато хто з них отримав травми плечей, нігтів, пролежні та мали труднощі з тим, щоб влізти в спорядження через опір тиску скафандра. Звичайно, ця проблема зачіпає й жінок, тому в березні 2019 року перший космічний політ, який здійснюється виключно жінками, був практично відкладений. А все через те, що для астронавтки Енн МакКлейн скафандр середнього розміру був усе ще занадто великим. Зрештою, вона добровільно відмовилася від участі в місії, щоб запобігти 12-годинній затримці.

[ + – ] Бонні Данбар захотіла не тільки створити сам костюм, який пасував би будь-якій статурі, але й розробити сканер, здатний виготовляти скафандри за індивідуальним замовленням

Саме тому, знаючи, що відповідні скафандри все ще в дефіциті, Бонні Данбар захотіла не тільки створити сам костюм, який пасував би для будь-якої статури, але й розробити сканер, здатний виготовляти скафандри за індивідуальними лекалами.

Зараз вона працює професором космічних технологій у Техаському університеті A&M і звернулася до свого колишнього роботодавця зі своєю програмою The Spacesuit Digital Thread за фінансуванням.

[ + – ] У межах проєкту Данбар планується створити універсальний костюм у вигляді "цифрового двійника", який підлаштовуватиметься під конкретну людину після сканування її тіла

Принцип роботи технології

У межах проєкту Данбар планується створити універсальний костюм у вигляді "цифрового двійника", який підлаштовуватиметься під конкретну людину після сканування його тіла. І все це відбуватиметься без величезних витрат на створення костюма з нуля, що було підтверджено в реальності шляхом 3D сканування людини, включаючи діапазон його рухів, і переведення цієї інформації у віртуальну модель костюма.

Наявність спеціально розробленого цифрового двійника — це, звичайно, добре, але скафандри марні, якщо вони не є фізичними об'єктами. То яким буде процес створення скафандрів? Для розробки скафандра на індивідуальне замовлення, швидше за все, знадобиться 3D-принтер, особливо такий, який зможе переробляти раніше виготовлені частини скафандра. Поки що таку технологію ще не створили. Можливо, якщо проєкт Данбар виявиться успішним, його буде розроблено в майбутньому.

[ + – ] 3D сканування людини змогло зафіксувати діапазон його рухів і передати цю інформацію у віртуальну модель костюма

Це стало б справжньою революцією в космічній логістиці, яка допомогла б відкрити доступ до космосу для всіх типів тіла, незалежно від статі, віку чи будь-яких інших зовнішніх параметрів. Також це могло б значно покращити умови роботи астронавтів, запропонувавши їм легші та мобільніші комбінації.