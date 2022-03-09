Хозяйки морей. В Японии начались исследования 300-летней мумии "русалки" (фото)

Ученые уже провели компьютерную томографию жутковатых останков, а далее собираются сделать тест ДНК.

В Японии ученые занялись изучением мумии 300-летней "русалки", которой веками полонялись японцы в надежде на ее целебные свойства. Об этом сообщает ScienceAlert.

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Странные останки, скорее всего, представляют из себя скрещенное туловище обезьяны, к которому был пришит рыбий хвост. Мумия также была украшена волосами и человеческими ногтями.

Мумию "русалки" обнаружил член правления Фольклорного общества Окаямы Хироши Киношита в храме в префектуре Окаяма. Длина мумии составляет 30,5 см. Киношита впервые услышал об артефакте из энциклопедии мифических существ.

Предположительно "русалку" поймал местный рыбак где-то между 1736 и 1741 годами, а потом продал ее богатой семье. Такую историю повествует записка, оставленная в ящике в артефактом. Исследователи пока не знают, как мумия оказалась в храме.

[ + – ] Останки "русалки" подготавливают к компьютерной томографии. Фото: The Asahi Shimbun

Теперь изучением артефакта занялся палеонтолог из Университета науки и искусств Курашики Такафуми Като и его команда. Ученый смог убедить настоятелей храма разрешить исследовать мумию.

На данный момент группа ученых уже сделала компьютерную томографию мумии. Далее планируется взять образцы ДНК для того, чтобы определить, какие виды были объединены при создании "русалки". Ожидается, что команда опубликует результаты своей работы в этом году.

Мумия "русалки" напоминает сразу двух мифических существ из японского фольклора: амаби – русалки с клювом вместо рта и тремя хвостовыми плавниками, нинге – рыбоподобные существа с человеческими головами.

[ + – ] Длина мумии составляет 30,5 см.

Оба существа, согласно старым преданиям, могли исцелять людей и даровать долгую жизнь. В одной из сказок говорится, что местная жительница Яо Бикуни случайно съела целого нинге и прожила 800 лет.

Жрецы храма верят, что мумия может улучшать здоровье.

"Мы поклонялись ей, надеясь, что это поможет хоть немного смягчить пандемию коронавируса", – говорит священник храма Козен Куида.

Ранее "русалка" находилась в стеклянном футляре в храме, чтобы посетители могли ей молиться. Но последние 40 лет мумия провела в несгораемом сейфе внутри храма. По данным исследователей, это не первый случай, когда мумиям русалок поклонялись в храмах страны.

Подобные поделки, вероятно, были созданы местными жителями для продажи любопытным западным туристам. Похожая мумия, известная как "Русалка Фиджи", была продана голландским путешественникам в Японии в 1810-х годах, а после перепродана купцам. Далее "русалка" попала в США, где стала частью известной музейной коллекции. В данном случае "русалка" была сделана из тела орангутанга и хвоста лосося, ее длина составляет 91 см.