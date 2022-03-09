Господині морів. У Японії розпочалися дослідження 300-річної мумії "русалки" (фото)

Учені вже провели комп'ютерну томографію моторошних останків, а далі збираються зробити тест ДНК.

У Японії вчені зайнялися вивченням мумії 300-річної "русалки", якою століттями захоплювалися японці, сподіваючись на її цілющі властивості. Про це повідомляє ScienceAlert.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Дивні останки, швидше за все, являють собою схрещений тулуб мавпи, до якого був пришитий риб'ячий хвіст. Мумія також була прикрашена волоссям та людськими нігтями.

Мумію "русалки" виявив член правління Фольклорного товариства Окаями Хіроші Кіношита у храмі у префектурі Окаяма. Довжина мумії становить 30,5 см. Кіношита вперше почув про артефакт з енциклопедії міфічних істот.

Імовірно, "русалку" впіймав місцевий рибалка десь між 1736 та 1741 роками, а потім продав її багатій родині. Таку історію оповідає записка, залишена в ящику артефакту. Дослідники поки що не знають, як мумія опинилася у храмі.

[ + – ] Залишки "русалки" готують до комп'ютерної томографії. Фото: The Asahi Shimbun

Тепер вивченням артефакту зайнявся палеонтолог з Університету науки та мистецтв Курашіки Такафумі Като та його команда. Учений зміг переконати настоятелів храму дозволити досліджувати мумію.

Наразі група вчених уже створила комп'ютерну томографію мумії. Далі планується взяти зразки ДНК для того, щоб визначити, які види були об'єднані під час створення "русалки". Очікується, що команда опублікує результати своєї роботи цього року.

Мумія "русалки" нагадує одразу двох міфічних істот із японського фольклору: амабі – русалку з дзьобом замість рота та трьома хвостовими плавниками, нінге – рибоподібні істоти з людськими головами.

[ + – ] Довжина мумії становить 30,5 см

Обидві істоти, за старими переказами, могли зціляти людей і дарувати довге життя. В одній із казок говориться, що місцева мешканка Яо Бікуні випадково з'їла цілого нінге та прожила 800 років.

Жерці храму вірять, що мумія може покращувати здоров'я.

"Ми поклонялися їй, сподіваючись, що це допоможе хоч трохи пом'якшити пандемію коронавірусу", – каже священик храму Козен Квіда.

Раніше "русалка" була у скляному футлярі у храмі, щоб відвідувачі могли їй молитися. Але останні 40 років мумія провела в сейфі всередині храму. За даними дослідників, це перший випадок, коли муміям русалок поклонялися в храмах країни.

Подібні вироби, ймовірно, було створено місцевими жителями для продажу цікавим західним туристам. Схожа мумія, відома як "Русалка Фіджі", була продана голландським мандрівникам у Японії у 1810-х роках, а після перепродана купцям. Далі "русалка" потрапила до США, де стала частиною відомої музейної колекції. У цьому випадку "русалка" була зроблена з тіла орангутанга та хвоста лосося, її довжина становить 91 см.