В Иерусалиме нашли 1500-летние "волшебные" миски с заклинаниями (фото)
Эти миски использовались для отпугивания демонов, злых духов, бедствий и проклятий.
В ходе недавнего обыска, проведенного Управлением древностей Израиля в одной из квартир в ультраортодоксальном районе Иерусалима по подозрению в незаконной торговле древностями, были изъяты три миски для магических заклинаний возрастом 1500 лет, а также сотни других редких артефактов, пишет The Times Of Israel.
Торговля украденными артефактами является в Израиле уголовным преступлением, за которое по закону предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Во время совместного обыска дома в Рамат-Шломо отдел по предотвращению краж Управления древностей Израиля в сотрудничестве с окружной полицией Иерусалима изъяли сотни старинных монет, стеклянных изделий, оружия и других артефактов.
Другие находки, обнаруженные в доме, включают редкие и ценные инкрустации мебели из слоновой кости, которые были распространены в IX и VIII веках до н.э. Представители Управления древностей Израиля считают, что артефакты незаконно раскопали в Самарии или на севере Израиля.
Что касается, трех "волшебных" мисок, они были созданы в V-VII веках на территории современного Ирака. Как отметил профессор Тель-Авивского университета Мэтью Моргенштерн, такие миски размещали вокруг дома вверх дном для защиты от злых духов, бедствий и проклятий. А у некоторых даже имелись "адреса" на обороте, указывающие владельцу, куда именно их положить.
Все миски написаны на арамейском языке, однако, цитаты из еврейской Библии были на иврите. Как объяснил ученый из Тель-Авивского университета Охад Абудрахам, заклинания на посуде были написаны профессиональным "волшебником", который, вероятно, сидел на местном рынке. Около двух третей всех найденных мисок созданы евреями, однако христиане и язычники также писали заклинания на посуде на своих собственных арамейских диалектах.
На одной из мисок было выгравировано — для Йешуа, сына Перахии. Заклинание призвано помочь ему развестись с женой и изгнать из своего дома демонов. Он приказывает демонам всех видов, включая тех, кто появляется в кошмарах — покинуть помещение. Миска также содержит имена известных архангелов Гавриила и Михаила. Это привело Абудрахама к выводу, что она была написана для еврейских клиентов.
На второй миске упоминаются имена ангелов, включая Михаила и Рафаэля, а также цитата на иврите из Псалма 121:7: "Господь защитит вас от всякого зла".
Третья, которая принадлежала владельцу под именем Ахай Бар Марганита, изображает демона женского пола с длинными растрепанными волосами и связанными руками в центре, окруженная кругом.
"Это очень распространенный мотив. Хотя обычно ноги демона связаны тоже", — заключил Абудрахам.