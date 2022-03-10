В Иерусалиме нашли 1500-летние "волшебные" миски с заклинаниями (фото)

Эти миски использовались для отпугивания демонов, злых духов, бедствий и проклятий.

В ходе недавнего обыска, проведенного Управлением древностей Израиля в одной из квартир в ультраортодоксальном районе Иерусалима по подозрению в незаконной торговле древностями, были изъяты три миски для магических заклинаний возрастом 1500 лет, а также сотни других редких артефактов, пишет The Times Of Israel.

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[ + – ] Найденные во время обыска артефакты

Торговля украденными артефактами является в Израиле уголовным преступлением, за которое по закону предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Во время совместного обыска дома в Рамат-Шломо отдел по предотвращению краж Управления древностей Израиля в сотрудничестве с окружной полицией Иерусалима изъяли сотни старинных монет, стеклянных изделий, оружия и других артефактов.

[ + – ] "Волшебная" миска с заклятиями

Другие находки, обнаруженные в доме, включают редкие и ценные инкрустации мебели из слоновой кости, которые были распространены в IX и VIII веках до н.э. Представители Управления древностей Израиля считают, что артефакты незаконно раскопали в Самарии или на севере Израиля.

Что касается, трех "волшебных" мисок, они были созданы в V-VII веках на территории современного Ирака. Как отметил профессор Тель-Авивского университета Мэтью Моргенштерн, такие миски размещали вокруг дома вверх дном для защиты от злых духов, бедствий и проклятий. А у некоторых даже имелись "адреса" на обороте, указывающие владельцу, куда именно их положить.

[ + – ] Изъятые старинные монеты

Все миски написаны на арамейском языке, однако, цитаты из еврейской Библии были на иврите. Как объяснил ученый из Тель-Авивского университета Охад Абудрахам, заклинания на посуде были написаны профессиональным "волшебником", который, вероятно, сидел на местном рынке. Около двух третей всех найденных мисок созданы евреями, однако христиане и язычники также писали заклинания на посуде на своих собственных арамейских диалектах.

На одной из мисок было выгравировано — для Йешуа, сына Перахии. Заклинание призвано помочь ему развестись с женой и изгнать из своего дома демонов. Он приказывает демонам всех видов, включая тех, кто появляется в кошмарах — покинуть помещение. Миска также содержит имена известных архангелов Гавриила и Михаила. Это привело Абудрахама к выводу, что она была написана для еврейских клиентов.

[ + – ] Во время обыска были также изъяты стеклянные изделия, оружие и другие артефакты

На второй миске упоминаются имена ангелов, включая Михаила и Рафаэля, а также цитата на иврите из Псалма 121:7: "Господь защитит вас от всякого зла".

Третья, которая принадлежала владельцу под именем Ахай Бар Марганита, изображает демона женского пола с длинными растрепанными волосами и связанными руками в центре, окруженная кругом.

"Это очень распространенный мотив. Хотя обычно ноги демона связаны тоже", — заключил Абудрахам.