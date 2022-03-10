У Єрусалимі знайшли 1500-річні "чарівні" миски із заклинаннями (фото)

Ці миски використовувалися для відлякування демонів, злих духів, лих та прокльонів.

У ході недавнього обшуку, проведеного Управлінням старожитностей Ізраїлю в одній з квартир в ультраортодоксальному районі Єрусалима за підозрою в незаконній торгівлі старожитностями, було вилучено три миски для магічних заклинань віком 1500 років, а також сотні інших рідкісних артефактів.

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[ + – ] Знайдені під час обшуку артефакти

Торгівля вкраденими артефактами є в Ізраїлі кримінальним злочином, за який згідно із законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років. Під час спільного обшуку будинку в Рамат-Шломо відділ із запобігання крадіжкам Управління старожитностями Ізраїлю у співпраці з окружною поліцією Єрусалима вилучили сотні старовинних монет, скляних виробів, зброї та інших артефактів.

[ + – ] "Чарівна" миска із закляттями

Інші знахідки, виявлені в будинку, включають рідкісні та цінні інкрустації меблів зі слонової кістки, які були поширені у IX та VIII століттях до н.е. Представники Управління старожитностей Ізраїлю вважають, що артефакти незаконно розкопали в Самарії або на півночі Ізраїлю.

Щодо трьох "чарівних" мисок, вони були створені в V-VII століттях на території сучасного Іраку. Як зазначив професор Тель-Авівського університету Метью Моргенштерн, такі миски розміщували навколо будинку вгору дном для захисту від злих духів, лих та прокльонів. А в деяких навіть були "адреси" на обороті, що вказують власнику, куди їх покласти.

[ + – ] Вилучені старовинні монети

Усі миски написані арамейською мовою, однак цитати з єврейської Біблії були на івриті. Як пояснив учений із Тель-Авівського університету Охад Абудрахам, заклинання на посуді були написані професійним "чарівником", який, ймовірно, сидів на місцевому ринку. Близько двох третин знайдених мисок створено євреями, проте християни і язичники також писали заклинання на посуді на своїх власних арамейських діалектах.

На одній із мисок було вигравіювано – для Єшуа, сина Перахії. Заклинання покликане допомогти йому розлучитися з дружиною та вигнати зі свого дому демонів. Він наказує демонам всіх видів, включаючи тих, хто в кошмарах — покинути приміщення. Миска також містить імена відомих архангелів Гавриїла та Михайла. Це привело Абудрахама до висновку, що вона була написана для єврейських клієнтів.

[ + – ] Під час обшуку було також вилучено скляні вироби, зброю та інші артефакти

На другій мисці згадуються імена ангелів, включаючи Михайла та Рафаеля, а також цитата на івриті з Псалма 121:7: "Господь захистить вас від усякого зла".

Третя, яка належала власнику під ім'ям Ахай Бар Марганіта, зображує демона жіночої статі з довгим розпатланим волоссям і зв'язаними руками в центрі, оточеного кругом.

"Це дуже поширений мотив. Хоча зазвичай ноги демона зв'язані теж", — сказав Абудрахам.