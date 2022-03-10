У Єрусалимі знайшли 1500-річні "чарівні" миски із заклинаннями (фото)
Ці миски використовувалися для відлякування демонів, злих духів, лих та прокльонів.
У ході недавнього обшуку, проведеного Управлінням старожитностей Ізраїлю в одній з квартир в ультраортодоксальному районі Єрусалима за підозрою в незаконній торгівлі старожитностями, було вилучено три миски для магічних заклинань віком 1500 років, а також сотні інших рідкісних артефактів.
Торгівля вкраденими артефактами є в Ізраїлі кримінальним злочином, за який згідно із законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років. Під час спільного обшуку будинку в Рамат-Шломо відділ із запобігання крадіжкам Управління старожитностями Ізраїлю у співпраці з окружною поліцією Єрусалима вилучили сотні старовинних монет, скляних виробів, зброї та інших артефактів.
Інші знахідки, виявлені в будинку, включають рідкісні та цінні інкрустації меблів зі слонової кістки, які були поширені у IX та VIII століттях до н.е. Представники Управління старожитностей Ізраїлю вважають, що артефакти незаконно розкопали в Самарії або на півночі Ізраїлю.
Щодо трьох "чарівних" мисок, вони були створені в V-VII століттях на території сучасного Іраку. Як зазначив професор Тель-Авівського університету Метью Моргенштерн, такі миски розміщували навколо будинку вгору дном для захисту від злих духів, лих та прокльонів. А в деяких навіть були "адреси" на обороті, що вказують власнику, куди їх покласти.
Усі миски написані арамейською мовою, однак цитати з єврейської Біблії були на івриті. Як пояснив учений із Тель-Авівського університету Охад Абудрахам, заклинання на посуді були написані професійним "чарівником", який, ймовірно, сидів на місцевому ринку. Близько двох третин знайдених мисок створено євреями, проте християни і язичники також писали заклинання на посуді на своїх власних арамейських діалектах.
На одній із мисок було вигравіювано – для Єшуа, сина Перахії. Заклинання покликане допомогти йому розлучитися з дружиною та вигнати зі свого дому демонів. Він наказує демонам всіх видів, включаючи тих, хто в кошмарах — покинути приміщення. Миска також містить імена відомих архангелів Гавриїла та Михайла. Це привело Абудрахама до висновку, що вона була написана для єврейських клієнтів.
На другій мисці згадуються імена ангелів, включаючи Михайла та Рафаеля, а також цитата на івриті з Псалма 121:7: "Господь захистить вас від усякого зла".
Третя, яка належала власнику під ім'ям Ахай Бар Марганіта, зображує демона жіночої статі з довгим розпатланим волоссям і зв'язаними руками в центрі, оточеного кругом.
"Це дуже поширений мотив. Хоча зазвичай ноги демона зв'язані теж", — сказав Абудрахам.