"Волосатый" язык. Дерматологи диагностировали у жителя США редкое заболевание (фото)

Врачи взяли у мужчины образцы слизи, которые показали, что у него была хроническая гипертрофия нитевидных сосочков языка или "черный волосатый язык".

На днях 50-летний мужчина в США обратился за помощью к дерматологам после того, как его сиделки забеспокоились о внешнем виде его языка. Его язык имел толстое черное покрытие, которое было желтоватым в центре и на задней части, пишет IFLS.

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Кроме того, на его языке были видны тонкие, удлиненные, черные волокна, которые создавали впечатление волосяного покрова. Впоследствии дерматологи взяли у мужчины образцы слизи, которые показали, что у него была хроническая гипертрофия нитевидных сосочков языка (лат. lingua villosa nigra) или "черный волосатый язык", при котором нитевидные сосочки — крошечные конические выступы на языке, содержащие вкусовые рецепторы, увеличиваются и обесцвечиваются из-за накопления бактерий. Это придает им вид волос, которые могут вырастать до 2 см в длину, если язык не очищать регулярно.

[ + – ] Это безобидное и довольно распространенное заболевание возникает из-за скопления мертвых клеток кожи на языке, что приводит к удлинению сосочков

За 3 месяца до этого мужчина перенес инсульт, в результате которого у него появилась слабость в левой части тела. С тех пор врачи посадили его на полностью жидкую диету, что, вероятно, и стало причиной его болезни. Это безобидное и довольно распространенное заболевание возникает из-за скопления мертвых клеток кожи на языке, что приводит к удлинению сосочков.

В случае этого мужчины желтый оттенок на некоторых частях его языка, скорее всего, был вызван едой. Такое состояние может быть спровоцировано редким побочным эффектом антибиотиков, плохой гигиеной полости рта, сухостью во рту, курением или употреблением мягкой пищи, которая не стирает омертвевшую кожу на языке.

К счастью, это заболевание лечится довольно просто — путем устранения причины его возникновения и хорошей гигиены полости рта.