"Волосатий" язик. Дерматологи діагностували у мешканця США рідкісне захворювання (фото)

Лікарі взяли у чоловіка зразки слизу, які показали, що в нього була хронічна гіпертрофія ниткоподібних сосочків язика, або "чорний волохатий язик".

Днями 50-річний чоловік у США звернувся за допомогою до дерматологів після того, як його доглядальниці занепокоїлися про зовнішній вигляд його язика. Його язик мав товсте чорне покриття, яке було жовтуватим у центрі та на задній частині, пише IFLS.

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Крім того, на його язиці були видні тонкі, видовжені, чорні волокна, які створювали враження волосяного покриву. Згодом дерматологи взяли у чоловіка зразки слизу, які показали, що в нього була хронічна гіпертрофія ниткоподібних сосочків язика (лат. lingua villosa nigra) або "чорний волохатий язик", при якому ниткоподібні сосочки — крихітні конічні виступи на язиці, що містять смакові рецептори і знебарвлюються через накопичення бактерій. Це надає їм вигляду волосся, яке може виростати до 2 см завдовжки, якщо язик не очищати регулярно.

[ + – ] Це досить поширене захворювання виникає через скупчення мертвих клітин шкіри на язику, що призводить до подовження сосочків.

За 3 місяці до цього чоловік переніс інсульт, внаслідок якого в нього з'явилася слабкість у лівій частині тіла. З тих пір лікарі посадили його на рідку дієту, що, ймовірно, і стало причиною його хвороби. Це досить поширене захворювання виникає через скупчення мертвих клітин шкіри на язику, що призводить до подовження сосочків.

У випадку цього чоловіка жовтий відтінок на деяких частинах його язика, швидше за все, був спричинений їжею. Такий стан може бути спровокований рідкісним побічним ефектом антибіотиків, поганою гігієною порожнини рота, сухістю в роті, курінням або вживанням м'якої їжі, яка не стирає омертвілу шкіру на язику.

На щастя, це захворювання лікується досить просто – шляхом усунення причини його виникнення та ретельної гігієни порожнини рота.